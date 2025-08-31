בארסה דורשת 90 מיליון אירו על פרמין לופס

אחרי שתי שלישיות מתחילת העונה – 0:3 על מיורקה ו-2:3 על לבאנטה – ברצלונה תגיע הערב (ראשון, 22:30, שידור חי בערוץ ONE) למשחק חוץ נוסף, הפעם מול ראיו וייקאנו, אבל הדרמה הגדולה מתרחשת דווקא מאחורי הקלעים. מחר ב-21:00 שעון ישראל ייסגר חלון ההעברות בפרמייר ליג ועדיין לא ברור אם פרמין לופס יישאר בסיומו שחקן בארסה או יהיה הרכש המסקרן של צ’לסי.

האנזי פליק הבהיר במסיבת העיתונאים שהוא מעוניין לראות את פרמין ממשיך אחרי שהפך לחלק חשוב ברוטציה שלו. מצד שני, לקשר עצמו יש עדיין ספקות לאור ריבוי הקשרים בסגל ושאלת הדקות בשנת מונדיאל, מה גם שכלכלית, צ’לסי מציעה לו שכר יותר מכפול.

ב’גרדיאן’ פורסם שצ’לסי הציעה כבר 40 מיליון אירו לבארסה, אבל ההערכה באנגליה היא שאלופת ספרד דורשת לא פחות מ-90 מיליון אירו. סביר להניח שאם תהיה עסקה, היא תהיה איפשהו באמצע, אבל בכל מקרה הבלוז יצטרכו להציע לפחות 60 מיליון אירו.

יעבור לצ'לסי? פרמין לופס (IMAGO)

כידוע, סכום כזה יעזור לבארסה באופן משמעותי לנוכח הבעיות הכלכליות, אבל יש לו גם מחיר מקצועי. מנגד, אם פרמין יישאר לבסוף ולא יהפוך לשחקן הרכב קבוע – מה שלא מופרך כשיש את דני אולמו, אם כי הוא לא בכושר טוב בפתיחת העונה הזו – אז פליק יקבל תזכורת שבועית מהתקשורת על כך שיש לו על הספסל שחקן בשווי של כ-70 מיליון אירו. הסכום הזה הוזכר כבר בקטלוניה ככזה שבו בארסה תסכים למכור.

בינתיים, בארסה השלימה אמש את הרשמתו של וויצ’ך שצ’סני שייכלל בסגל ולאחרונה גם ג’רארד מרטין נרשם. כעת נותר לקטלונים לרשום את רוני ברדג'י, ובינתיים פליק יחסר את גאבי הפצוע שסובל מכאבים בברך המנותחת. גם מארק ברנאל הפצוע לא בסגל, כמו גם מארק אנדרה טר שטגן.

פראן טורס שנמצא בכושר טוב, צפוי להמשיך לפתוח במרכז ההתקפה של בארסה בעוד רוברט לבנדובסקי יחכה על הספסל. ב’מונדו דפורטיבו’ מעריכים שז’ול קונדה יחזור להרכב ואריק גארסיה יועדף במרכז ההגנה על פני רונאלד אראוחו.