107 שערים בשנתיים. על מי שמה הפועל פ"ת יד?

ב-17 באוגוסט, חמישה ימים לפי פתיחת עונת 2025/26 בליגת נערים ב' – על, הושאל החלוץ עבדאללה סרסור ממ.ס כפר קאסם להפועל פתח תקווה. בפברואר הקרוב יחגוג את יום הולדתו ה-16 ונדמה כי לכפר קאסם יהלום ביד. את עונת 2024/25 החולפת, כשחקן נערים ב' ו-ג' של המועדון, סיים עם לא פחות מ-76 שערים בכל המסגרות.

העונה? עם פתיחת עונת 2025/26 בליגת נערים ב' – על, כשחקן הפועל פתח תקווה, לזכותו כבר צמד שערים. בשבוע שעבר, היה שותף לניצחון 3:6 על הפועל ראשון לציון, העולה החדשה ואתמול (שבת), במסגרת המחזור השני בליגה, התכבד בשער בדקה ה-79 מול מכבי חיפה, בהפסד 2:1. בשני המשחקים עלה מהספסל של גיא רוזנצוויג.

בעונה החולפת, כאמור, התכבד ב-76 שערים בכל המסגרות, הן בקבוצת האם שלו, קבוצת נערים ג' של מ.ס כפר קאסם והן בקבוצת נערים ב' של המועדון, שנתון הגדול ממנו בשנה. מה גם שסיים כמלך שערי הקבוצה וליגת נערים ג' מרכז. נהנה מ-48 הופעות בעונה החולפת, כשרק ב-17 מהופעותיו לא מצא את רשת היריבה. למעלה מ-1.5 שערים, בממוצע, פר משחק, היו לו.

עבדאללה סרסור (נזיה סולטן)

בעונת 2023/24 כשהיה לשחקן ילדים א' של מ.ס כפר קאסם, שיחק גם אז בשנתון מעליו, וחבר לקבוצת נערים ג' של המועדון. התכבד באותה עת ב-24 הופעות וכבש לא פחות מ-31 שערים. מאז שנת 2023 ועד לשנת 2025 (בשתי עונות רצופות) רשם 107 שערים בכל המסגרות והפך, בין אם חלם ובין אם לא, לשחקן לוהט ממרכז הארץ שכמעט כל הקבוצות רוצות לשים עליו יד.

נכון להיום, עבדאללה הצעיר, פורע שטרות. אז נכון, גיא העלה אותו פעמיים מהספסל, אבל אין זה מעיד כי לא מאמין בו, נהפוך הוא, סגל רחב לרשותו. שני משחקים מאחוריו, במדי הפועל פתח תקווה, קבוצתו השלישית בקריירה (החל דווקא בהפועל כפר קאסם), וממשיך למצוא את הרשת, גם בליגת העל, ליגה חדשה בעבורו (וחזקה פי כמה), הרי ששיחק בליגות מחוזיות עד כה.