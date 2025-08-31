יום ראשון, 31.08.2025 שעה 11:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

107 שערים בשנתיים. על מי שמה הפועל פ"ת יד?

המלאבסים צירפו בתחילת העונה את עבדאללה סרסור, שחקן מ.ס כפר קאסם. לבינתיים? צמד שערים מאחוריו, אחד בכל מחזור. את 2024/25 סיים עם 76 שערים

|
עבדאללה סרסור (נזיה סולטן)
עבדאללה סרסור (נזיה סולטן)

ב-17 באוגוסט, חמישה ימים לפי פתיחת עונת 2025/26 בליגת נערים ב' – על, הושאל החלוץ עבדאללה סרסור ממ.ס כפר קאסם להפועל פתח תקווה. בפברואר הקרוב יחגוג את יום הולדתו ה-16 ונדמה כי לכפר קאסם יהלום ביד. את עונת 2024/25 החולפת, כשחקן נערים ב' ו-ג' של המועדון, סיים עם לא פחות מ-76 שערים בכל המסגרות.

העונה? עם פתיחת עונת 2025/26 בליגת נערים ב' – על, כשחקן הפועל פתח תקווה, לזכותו כבר צמד שערים. בשבוע שעבר, היה שותף לניצחון 3:6 על הפועל ראשון לציון, העולה החדשה ואתמול (שבת), במסגרת המחזור השני בליגה, התכבד בשער בדקה ה-79 מול מכבי חיפה, בהפסד 2:1. בשני המשחקים עלה מהספסל של גיא רוזנצוויג.

בעונה החולפת, כאמור, התכבד ב-76 שערים בכל המסגרות, הן בקבוצת האם שלו, קבוצת נערים ג' של מ.ס כפר קאסם והן בקבוצת נערים ב' של המועדון, שנתון הגדול ממנו בשנה. מה גם שסיים כמלך שערי הקבוצה וליגת נערים ג' מרכז. נהנה מ-48 הופעות בעונה החולפת, כשרק ב-17 מהופעותיו לא מצא את רשת היריבה. למעלה מ-1.5 שערים, בממוצע, פר משחק, היו לו.

עבדאללה סרסור (נזיה סולטן)עבדאללה סרסור (נזיה סולטן)

בעונת 2023/24 כשהיה לשחקן ילדים א' של מ.ס כפר קאסם, שיחק גם אז בשנתון מעליו, וחבר לקבוצת נערים ג' של המועדון. התכבד באותה עת ב-24 הופעות וכבש לא פחות מ-31 שערים. מאז שנת 2023 ועד לשנת 2025 (בשתי עונות רצופות) רשם 107 שערים בכל המסגרות והפך, בין אם חלם ובין אם לא, לשחקן לוהט ממרכז הארץ שכמעט כל הקבוצות רוצות לשים עליו יד.

נכון להיום, עבדאללה הצעיר, פורע שטרות. אז נכון, גיא העלה אותו פעמיים מהספסל, אבל אין זה מעיד כי לא מאמין בו, נהפוך הוא, סגל רחב לרשותו. שני משחקים מאחוריו, במדי הפועל פתח תקווה, קבוצתו השלישית בקריירה (החל דווקא בהפועל כפר קאסם), וממשיך למצוא את הרשת, גם בליגת העל, ליגה חדשה בעבורו (וחזקה פי כמה), הרי ששיחק בליגות מחוזיות עד כה.

עבדאללה סרסור (נזיה סולטן)עבדאללה סרסור (נזיה סולטן)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */