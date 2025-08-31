יום ראשון, 31.08.2025 שעה 11:49
ספורט אחר

מטלון קרא לשחרור החטופים וזכה למחיאות כפיים

יו"ר הוועד הפראלימפי קרא לשחרור החטופים בכנס בינלאומי שנערך בלונדון: "הספורט הפראלימפי כלי חשוב בבניית גשרים בין העמים, זה לא מובן מאליו"

|
מטלון ובולוטין בלונדון (פרטי)
מטלון ובולוטין בלונדון (פרטי)

יו"ר הוועד הפראלימפי משה מוץ מטלון והמנהל המקצועי של הוועד ד"ר רון בולוטין משתתפים בימים אלה בכנס של הוועד הפראלימפי האירופאי הנערך בלונדון. אמש קיבל מטלון מחיאות כפיים כשקרא בסיום דבריו מעל הבמה המכובדת לשחרור החטופים.

מטלון: “כל מועמד להנהלת האסיפה הכללית הציג את עצמו מעל הבמה, בתום דברי זכיתי למחיאות כפיים כשקראתי לשחרורם המיידי של כל החטופים וזה ריגש אותי מאוד. אין ספק שהספורט הפראלימפי הוא כלי חשוב בבניית גשרים והבנות בין העמים. זה לא מובן מאליו, בעיקר באירופה של היום”.

בכנס, המתקיים אחת לשנתיים בהשתתפות נציגים ממדינות רבות, הושם דגש על קידום הספורט הפראלימפי לא רק כיעד הישגי, אלא כמנוף לשינוי חברתי. כן התקיימו דיונים בנושא הידוק הקשרים בין הוועדים השונים.

מפגשים אישיים בין הדיונים (פרטי)מפגשים אישיים בין הדיונים (פרטי)

במהלך היומיים הראשונים הספיקו מטלון ובולוטין  לקיים פגישות אישיות במטרה לקדם שיתופי פעולה עם הוועדים בפורטוגל, אזרביג'אן, יוון, צ'כיה וקפריסין ועם ארגוני ספורט שנציגיהם חברים בוועד האירופאי כמו איבסא (ארגון לקויי הראיה) ואיגוד הכדורסל בכסאות גלגלים, שנציגו, יו"ר האיגוד שנכח בכנס, התנצל אישית בפני מטלון על התנהגותם המבזה של הכדורסלנים הבריטים בטורניר גביע אומות העולם שהתקיים בגרמניה לפני כשבועיים, והבהיר כי הוא מחוייב שאירוע כזה לא יקרה שנית, ובנוסף גם העביר התחייבות בכתב.

במהלך הכנס נבחרה הנהלה חדשה לאסיפה הכללית של הוועד האירופאי. כזכור, בשנת 2019 אירח הוועד הפראלימפי הישראלי את הכנס הדו שנתי שהתקיים בעיר נתניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */