מטלון קרא לשחרור החטופים וזכה למחיאות כפיים

יו"ר הוועד הפראלימפי משה מוץ מטלון והמנהל המקצועי של הוועד ד"ר רון בולוטין משתתפים בימים אלה בכנס של הוועד הפראלימפי האירופאי הנערך בלונדון. אמש קיבל מטלון מחיאות כפיים כשקרא בסיום דבריו מעל הבמה המכובדת לשחרור החטופים.

מטלון: “כל מועמד להנהלת האסיפה הכללית הציג את עצמו מעל הבמה, בתום דברי זכיתי למחיאות כפיים כשקראתי לשחרורם המיידי של כל החטופים וזה ריגש אותי מאוד. אין ספק שהספורט הפראלימפי הוא כלי חשוב בבניית גשרים והבנות בין העמים. זה לא מובן מאליו, בעיקר באירופה של היום”.

בכנס, המתקיים אחת לשנתיים בהשתתפות נציגים ממדינות רבות, הושם דגש על קידום הספורט הפראלימפי לא רק כיעד הישגי, אלא כמנוף לשינוי חברתי. כן התקיימו דיונים בנושא הידוק הקשרים בין הוועדים השונים.

מפגשים אישיים בין הדיונים (פרטי)

במהלך היומיים הראשונים הספיקו מטלון ובולוטין לקיים פגישות אישיות במטרה לקדם שיתופי פעולה עם הוועדים בפורטוגל, אזרביג'אן, יוון, צ'כיה וקפריסין ועם ארגוני ספורט שנציגיהם חברים בוועד האירופאי כמו איבסא (ארגון לקויי הראיה) ואיגוד הכדורסל בכסאות גלגלים, שנציגו, יו"ר האיגוד שנכח בכנס, התנצל אישית בפני מטלון על התנהגותם המבזה של הכדורסלנים הבריטים בטורניר גביע אומות העולם שהתקיים בגרמניה לפני כשבועיים, והבהיר כי הוא מחוייב שאירוע כזה לא יקרה שנית, ובנוסף גם העביר התחייבות בכתב.

במהלך הכנס נבחרה הנהלה חדשה לאסיפה הכללית של הוועד האירופאי. כזכור, בשנת 2019 אירח הוועד הפראלימפי הישראלי את הכנס הדו שנתי שהתקיים בעיר נתניה.