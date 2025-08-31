יום ראשון, 31.08.2025 שעה 11:36
ג'אבר נפצע מול גרנובל ולא ישחק עם הנבחרת

הקשר פתח בהרכב של סנט אטיין ב-1:1 מול גרנובל, אבל כניסה חזקה בקרסולו גרמה להחלפתו במחצית. הוא ינופה מהסגל, בנבחרת טרם החליטו אם יזומן מחליף

|
מחמוד ג'אבר (ראובן שוורץ)
מחמוד ג'אבר (ראובן שוורץ)

רק לפני שלושה ימים מחמוד ג’אבר נכלל בסגל נבחרת ישראל למשחקים מול מולדובה ואיטליה במוקדמות המונדיאל, אבל הוא לא יוכל לשחק. זאת אחרי שנפצע אתמול (שבת) במהלך ה-1:1 של סנט אטיין מול גרנובל בליגה הצרפתית השנייה.

ג’אבר אמנם פתח בהרכב של סנט אטיין, אבל הוחלף במהלך המחצית אחרי שנפצע. אקס מכבי חיפה נפגע אחרי כניסה חזקה משחקן יריב עם הפקקים בקרסול שלו, מה שגרם להחליפתו וסיום מוקדם מצידו של המשחק.

מטבע הדברים, ג’אבר ינופה מהסגל של רן בן שמעון ויפספס את החלון הקרוב של הנבחרת, שם טרם התקבלה החלטה אם להזמין שחקן במקומו של ג'אבר ובשעות הקרובות תתקבל החלטה סופית בעניין. הכחולים לבנים יתארחו אצל מולדובה ביום שישי ויארחו את איטליה בדברצן שבהונגריה שלושה ימים לאחר מכן.

מתחילת העונה ג’אבר שותף בשלושה משחקים במדי סנט אטיין בליגה השנייה בצרפת. הוא השלים 90 דקות בניצחונות 0:4 על רודז, בו גם בישל, וב-0:1 על בולוני, וגם פתח מול גרנובל, אבל כאמור הוחלף במחצית וכעת יחכה לגלות כמה זמן ייעדר.

