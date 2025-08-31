הייטינחה: החילוף של גלוך? רציתי יותר מחויבות

אוסקר גלוך לא הצליח להרשים אתמול (שבת) את מאמן אייאקס, ג’ון הייטינחה, שהחליף אותו במחצית של ה-1:1 המאכזב מול וולנדאם. הקשר הישראלי אמנם פתח בהרכב, אבל לא הצליח להשפיע ולא עלה למחצית השנייה.

הייטינחה לא חסך בביקורת כלפי מספר 10 של אייאקס והצהיר במסיבת העיתונאים לאחר המשחק כי תכנן לבצע לא מעט חילופים במחצית, כשגלוך היה אחד מהשחקנים שאכזבו אותו ביותר. "אוליבר אדוורדסן נכנס במקומו של אוסקר כי רציתי לראות יותר גישה, יותר מחויבות”, אמר המאמן, “אוסקר פשוט לא היה מספיק טוב”. לדבריו, גם ראול מורו לא הציג יכולת מספקת ונאמר לו כי הוא יקבל רק עוד רבע שעה במחצית השנייה לפני שיוחלף.

אייאקס שוב מעדה ולא ניצחה עדיין בליגה במשחק חוץ מתחילת העונה. "רצינו לבנות מאחור עם שלושה שחקנים וזה הצליח לפרקים, אבל חסרה לנו תנועה לעומק", ניתח הייטינחה, "המשחק שלנו היה איטי מדי. שחקנים נכנסו יותר מדי לרחבה במקום לרוץ לשטחים. כך קשה לייצר יתרון מספרי".

הייטינחה יודע שהיכולת שהוצגה מול וולנדאם לא תספיק בליגת האלופות, שם אייאקס תפגוש בין היתר את צ'לסי ואינטר. "אם נשחק כך מול קבוצות מהטופ, זה ייגמר בתבוסה", הזהיר המאמן. "אני מבין את התסכול, גם בחדר ההלבשה זה הרגיש ככה. כולם רוצים להתקדם מהר, אבל אנחנו יודעים שיש עוד דרך ארוכה, וצריך להתעורר - מהר".