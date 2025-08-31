יום ראשון, 31.08.2025 שעה 11:35
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
91-123ניימיכן1
95-124פ.ס.וו. איינדהובן2
83-74אייאקס3
61-42פיינורד4
60-32זוולה5
63-93אוטרכט6
67-63ספרטה רוטרדם7
69-94כרונינגן8
43-62אלקמאר9
46-64וולנדם10
46-44טלסטאר11
36-23נאק ברדה12
39-64גו אהד איגלס13
35-24טוונטה אנסחדה14
311-34אקסלסיור רוטרדם15
27-54הירנביין16
14-32פורטונה סיטארד17
014-14הראקלס אלמלו18

הייטינחה: החילוף של גלוך? רציתי יותר מחויבות

מאמן אייאקס ביקר את הקשר, אותו הוציא במחצית ב-1:1 מול וולנדאם: "אוסקר פשוט לא היה מספיק טוב". על היכולת: "אם נשחק כך מול קבוצות מהטופ, נובס"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך לא הצליח להרשים אתמול (שבת) את מאמן אייאקס, ג’ון הייטינחה, שהחליף אותו במחצית של ה-1:1 המאכזב מול וולנדאם. הקשר הישראלי אמנם פתח בהרכב, אבל לא הצליח להשפיע ולא עלה למחצית השנייה.

הייטינחה לא חסך בביקורת כלפי מספר 10 של אייאקס והצהיר במסיבת העיתונאים לאחר המשחק כי תכנן לבצע לא מעט חילופים במחצית, כשגלוך היה אחד מהשחקנים שאכזבו אותו ביותר. "אוליבר אדוורדסן נכנס במקומו של אוסקר כי רציתי לראות יותר גישה, יותר מחויבות”, אמר המאמן, “אוסקר פשוט לא היה מספיק טוב”. לדבריו, גם ראול מורו לא הציג יכולת מספקת ונאמר לו כי הוא יקבל רק עוד רבע שעה במחצית השנייה לפני שיוחלף.

אייאקס שוב מעדה ולא ניצחה עדיין בליגה במשחק חוץ מתחילת העונה. "רצינו לבנות מאחור עם שלושה שחקנים וזה הצליח לפרקים, אבל חסרה לנו תנועה לעומק", ניתח הייטינחה, "המשחק שלנו היה איטי מדי. שחקנים נכנסו יותר מדי לרחבה במקום לרוץ לשטחים. כך קשה לייצר יתרון מספרי".

הייטינחה יודע שהיכולת שהוצגה מול וולנדאם לא תספיק בליגת האלופות, שם אייאקס תפגוש בין היתר את צ'לסי ואינטר. "אם נשחק כך מול קבוצות מהטופ, זה ייגמר בתבוסה", הזהיר המאמן. "אני מבין את התסכול, גם בחדר ההלבשה זה הרגיש ככה. כולם רוצים להתקדם מהר, אבל אנחנו יודעים שיש עוד דרך ארוכה, וצריך להתעורר - מהר".

גלוך הוחלף במחצית, תיקו שני לאייאקס
הוספת תגובה



טוען תגובות...
