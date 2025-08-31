זברב הודח ע"י אליאסים, דה מינור עלה לשלב הבא

הסיבוב השלישי של אליפות ארצות הברית הפתוחה נמשך הלילה (בין שבת לראשון) כאשר המדורג השלישי בעולם, אלכסנדר זברב, הודח במפתיע על ידי פליקס אוז’ה אליאסים (27). הגרמני עוד ניצח את המערכה הראשונה 4:6, אך אז הקנדי השתלט על המשחק ורשם 6:7, 4:6, 4:6 במערכות הבאות בדרך לניצחון, שיפגיש אותו בשלב הבא עם אנדריי רובלב (15). אלכסנדר בובליק (24) ניצח 6:7, 7:6, 3:6, 7:6, 1:6 את טומי פול (14) המקומי, ויפגוש בשלב הבא את יאניק סינר, המדורג הראשון בעולם.

המדורג השמיני בעולם, אלכס דה מינור, הפסיד במערכה הראשונה בשובר שוויון לדניאל אלטמאייר מהמקום ה-56 בעולם, אך חזר עם 3:6, 4:6 בשתי המערכות הבאות ואף הספיק להוביל 0:2 במערכה הרביעית, אך אז יריבו בחר לפרוש והעניק לו את הכרטיס לשלב הבא, שם יפגוש את לאנרדו ריאדי (435 בעולם), שעלה על חשבון קמיל מג’רזאק (76), שפרש במהלך המערכה הראשונה, כשהתוצאה עמדה על 5:4 לטובת ריאדי.

בנשים, המדורג השנייה, איגה שפיונטק, גברה 6:7, 4:6 על אנה קלינסקאיה (29) לשלב הבא, שם תפגוש את יקטרינה אלכסנדרובה (12), שטיילה לשלב הבא הלילה עם 0:6, 1:6 על לאורה סיגמונד (52). גם מאיה חדאד (22) לא התקשתה בדרך לשלב הבא עם 1:6, 2:6 על מריה סקארי (64), והיא תפגוש בשלב הבא את אמאנדה אניסימובה (9).