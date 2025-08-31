סלאם ג'ידו יעבור בדיקה, מחמאות לאיסט וסבג

בהפועל חיפה גובר החשש שהקשר סלאם ג'ידו, שנפגע אתמול (שבת) במהלך המשחק מול הפועל ירושלים בברכו והוחלף, ייעדר לתקופה ארוכה, כל זאת במידה ויתברר שהוא סובל מחבלה רצינית בברך. על פי הערכות ראשונות, מדובר בפציעה לא פשוטה. השחקן יעבור בדיקת M.R.I לאחריה ניתן יהיה לאבחן את חומרת הפציעה.

בקבוצה יצאו מעודדים מאוד מה-1:2 על הפועל ירושלים, שהיה למעשה הניצחון הראשון של גל אראל כמאמן ראשי בליגת העל. אראל יכול היה להתעודד בעיקר מהעובדה שהחלוץ ג'בון איסט, שבישל את השער הראשון וכבש את השני, היה מעורב הרבה יותר במשחק מאשר במשחקים הקודמים במסגרת הליגה וגביע הטוטו.

אולם הדבר לא ימנע בעד הפועל חיפה לצרף את רותם חטואל, מולו כבר יש הסכמה שיצטרף לעונה הנוכחית עם אופציה לעונה הבאה. מי שבלטו אתמול במשחק היה בנוסף לג'בון איסט היו גם צמד הזרים ברונו רמירז וסאנא גומז. מבין הישראלים ניתן היה לציין את רוי נאווי ובעיקר את נאור סבג, שכבש שער נהדר.

ג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

גל אראל סיכם את ההתמודדות: “המשחק התפתח לא כמו שרציתי, אך לשמחתי כבשנו שער שני עם הירידה למחצית. במחצית השנייה, במקום לגמור את המשחק, הסתבכנו, ובדקות האחרונות היו כמה רגעים מלחיצים. אחרי השבוע שעבר, היה חשוב לנו לנצח. חשוב לי לייצר קבוצה שרצה ויהיה קשה לשחק נגדה. השחקנים שלי מאד אינטילגנטיים והבינו אחרי טבריה שהם צריכים להיות אגרסיביים ולרצות יותר. יש לנו עוד הרבה מה לתקן, אבל היו הרבה דברים מאוד טובים”.

נאור סבג הוסיף: “אני שמח מאוד על השער ועל הניצחון. באימונים אני בועט הרבה לשער ואני שמח שאתמול הכדור נכנס. יש לנו צוות נהדר ואני משוכנע שאם נתחזק בעוד מספר עמדות נגיע גם השנה לפלייאוף העליון. נבחרת ישראל? אני באופן אישי מודה שהיו זמנים שכן הציק לי שלא זומנתי לסגל הנבחרת, אבל היום אני מתרכז נטו בעבודה במגרש”.