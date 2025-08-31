"ויניסיוס תרם המון, המשיך להבקיע וזה חשוב"

למרות פיגור מוקדם ולא פחות משלושה שערים שנפסלו לה, ריאל מדריד גברה אמש (שבת) 1:2 על מיורקה ושמרה על מאזן מושלם של 9 נקודות מ-9 אפשריות בפתיחת הליגה.

מאמן הקבוצה, צ’אבי אלונסו, התייחס בסיום ההתמודדות לוויניסיוס ג’וניור, שחזר להרכב וכבש את השער השני, שהשלים את המהפך: "הוא תרם המון. הם שיחקו טוב יותר מאשר נגד אוססונה. המשיך להבקיע, וזה חשוב מאוד". על קיליאן אמבפה, אמר: “אני לא מודאג מזה שהוא לא הבקיע. זה יקרה. זה היה קרוב מאוד. אני בטוח שהוא הולך להבקיע הרבה שערים".

על אלברו קאררס: “שמחתי מאוד שהוא הגיע. לא שמעתי שום ויכוח על כמה הוא עלה. ההסתגלות שלו טובה מאוד והוא עושה כמעט הכל טוב. פראן גרסיה? כמובן שדיברתי איתו. אני יודע שהוא, כמו ראול אסנסיו ודוד אלאבה, יהיה מוכן כשיהיה צורך".

מאמן הבלאנקוס התייחס גם למערכת ה-VAR: “ראיתי את זה אחרת מהשופט, אבל הוא שולט. ככה זה. הייתי רוצה להמשיך לדבר, אבל זה לשווא. לדעתי יש שימוש יתר ב-VAR”.