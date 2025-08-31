"לא הורגש שהיינו ב-10 שחקנים, הגיע לנו לנצח"

אחרי שהחלה את עונת החזרה לליגת העל עם ניצחון על עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב לא הצליחה לשמור על מאזן מושלם, אבל כן הראתה הרבה אופי אמש (שבת) כשסיימה ב־2:2 מול מכבי בני ריינה. אחרי מחצית ראשונה חלשה שהכעיסה את אליניב ברדה, האדומים הצליחו לחזור למשחק, להשוות פעמיים ואפילו להחמיץ פנדל, וכל זה כשהם בעשרה שחקנים.

"ידענו שיהיה קשה מול ריינה, באים בטענות רק לעצמנו", אמרו בחודורוב, "שיחקנו לידיים שלהם, בטח במחצית הראשונה וזה קרה גם נגד קריית שמונה. אנחנו לא פותחים טוב את המשחק ויש ירידות מאוחרות להגנה, אבל אנחנו יודעים למה ונתקן את זה נגד בית"ר".

ברדה לא אהב את היכולת במחצית הראשונה, כמו במחצית הראשונה נגד קריית שמונה. המאמן ערך חילוף כפול כבר במחצית, כשרועי אלקוקין ועמית למקין נכנסו במטרה לשנות מומנטום, והשינוי הורגש על הדשא. שתי דקות אחרי השריקה למחצית השנייה, סתיו טוריאל שוב כבש והמשיך את פתיחת העונה המרשימה שלו, אבל היה יכול לסיים ערב חלומי אלמלא החמצת הפנדל. למזלו, הקשר הבולגרי שמסתמן כבינגו גדול, אנדריאן קרייב, השווה והמשיך לסחוט מחמאות מעל כולם.

אליניב ברדה (חג'אג' רחאל)

למרות שלא מדובר בניצחון, ברדה יכול להתעודד מהתגובה של שחקניו גם אחרי פיגור, החמצת פנדל ואדום, הם הצליחו להראות אופי ולחזור עם נקודה חשובה. "במחצית השנייה לא הורגש שאנחנו בעשרה שחקנים, חבל כי הגענו כדי לנצח, אבל לצאת עם נקודה כמו שהמשחק התפתח זה עדיף מכלום", אמרו שחקנים.

מי שיצא המאוכזב והמאכזב הגדול הוא שאנדה סילבה שרשם בכורה עגומה. הפורטוגלי עלה מהספסל ושיחק שמונה דקות בלבד לפני שספג כרטיס אדום ישיר והותיר את חבריו בעשרה שחקנים. סילבה התנצל בפני חבריו בחדר ההלבשה בסיום, "ברור שלא ככה רצינו שיפתח את הפרק בהפועל, אבל זה קורה בעידן של ה-VAR. הוא עוד יעזור לנו הרבה", אמרו בחודורוב.

במקביל, בהפועל ממשיכים לעקוב אחרי שוק ההעברות. השיחות עם הפועל רמת גן לגבי מור בוסקילה נמשכות, אך בקבוצה נוטים לחפש קשר התקפי נוסף ומגן כשבמועדון מחכים להזדמנויות שייפתחו אחרי סגירת החלונות באירופה. רוי קורין צפוי לחזור מפציעה אחרי הפגרה, אותו ינצלו למנוחה ומקווים גם לסגור את הסגל.