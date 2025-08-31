יום ראשון, 31.08.2025 שעה 08:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

"לא הורגש שהיינו ב-10 שחקנים, הגיע לנו לנצח"

בהפועל ת"א סיכמו את ה-2:2 מול בני ריינה: "לא פתחנו טוב, כמו מול ק"ש, נתקן נגד בית"ר". סילבה התנצל. וגם: בוסקילה והחיפושים אחר קשר התקפי נוסף

|
אכזבה בהפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)
אכזבה בהפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

אחרי שהחלה את עונת החזרה לליגת העל עם ניצחון על עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב לא הצליחה לשמור על מאזן מושלם, אבל כן הראתה הרבה אופי אמש (שבת) כשסיימה ב־2:2 מול מכבי בני ריינה. אחרי מחצית ראשונה חלשה שהכעיסה את אליניב ברדה, האדומים הצליחו לחזור למשחק, להשוות פעמיים ואפילו להחמיץ פנדל, וכל זה כשהם בעשרה שחקנים.

"ידענו שיהיה קשה מול ריינה, באים בטענות רק לעצמנו", אמרו בחודורוב, "שיחקנו לידיים שלהם, בטח במחצית הראשונה וזה קרה גם נגד קריית שמונה. אנחנו לא פותחים טוב את המשחק ויש ירידות מאוחרות להגנה, אבל אנחנו יודעים למה ונתקן את זה נגד בית"ר".

ברדה לא אהב את היכולת במחצית הראשונה, כמו במחצית הראשונה נגד קריית שמונה. המאמן ערך חילוף כפול כבר במחצית, כשרועי אלקוקין ועמית למקין נכנסו במטרה לשנות מומנטום, והשינוי הורגש על הדשא. שתי דקות אחרי השריקה למחצית השנייה, סתיו טוריאל שוב כבש והמשיך את פתיחת העונה המרשימה שלו, אבל היה יכול לסיים ערב חלומי אלמלא החמצת הפנדל. למזלו, הקשר הבולגרי שמסתמן כבינגו גדול, אנדריאן קרייב, השווה והמשיך לסחוט מחמאות מעל כולם.

אליניב ברדה (חגאליניב ברדה (חג'אג' רחאל)

למרות שלא מדובר בניצחון, ברדה יכול להתעודד מהתגובה של שחקניו גם אחרי פיגור, החמצת פנדל ואדום, הם הצליחו להראות אופי ולחזור עם נקודה חשובה. "במחצית השנייה לא הורגש שאנחנו בעשרה שחקנים, חבל כי הגענו כדי לנצח, אבל לצאת עם נקודה כמו שהמשחק התפתח זה עדיף מכלום", אמרו שחקנים.

מי שיצא המאוכזב והמאכזב הגדול הוא שאנדה סילבה שרשם בכורה עגומה. הפורטוגלי עלה מהספסל ושיחק שמונה דקות בלבד לפני שספג כרטיס אדום ישיר והותיר את חבריו בעשרה שחקנים. סילבה התנצל בפני חבריו בחדר ההלבשה בסיום, "ברור שלא ככה רצינו שיפתח את הפרק בהפועל, אבל זה קורה בעידן של ה-VAR. הוא עוד יעזור לנו הרבה", אמרו בחודורוב.

במקביל, בהפועל ממשיכים לעקוב אחרי שוק ההעברות. השיחות עם הפועל רמת גן לגבי מור בוסקילה נמשכות, אך בקבוצה נוטים לחפש קשר התקפי נוסף ומגן כשבמועדון מחכים להזדמנויות שייפתחו אחרי סגירת החלונות באירופה. רוי קורין צפוי לחזור מפציעה אחרי הפגרה, אותו ינצלו למנוחה ומקווים גם לסגור את הסגל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */