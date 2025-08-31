גינת: כואב, כששמענו את הבוז צעקנו את ההמנון

שברון לב בנבחרת ישראל לאחר ההפסד אמש (שבת) 66:64 לפולין במשחק השני של בית ד' בקאטוביץ וירדה למאזן של ניצחון אל מול הפסד כאשר היום מצפה לה משוכה גבוהה אף יותר בדמות צרפת (18:00) שנותרה מושלמת בבית לאחר שניצחה את סלובניה של לוקה דונצ'יץ'. בזה אחר זה ירדו שחקני הנבחרת לחדר ההלבשה כאשר האכזבה והתסכול ניכרו על פניהם, עיניהם סיפרו אולי טוב מכל עד כמה זה כאב מול אותה פולין שניצחה את ישראל באליפות אירופה הקודמת.

"פעולה לפה, פעולה לשם, סל שלנו שנכנס, ריבאונד הגנה בסוף בזריקה האחרונה של לויד שלקח לעצמו את הריבאונד – אלה פעולות של דקות אחרונות, זה יכול היה ללכת לפה או לשם”, אמר תומר גינת, “לצערנו זה נפל בצד שלהם, כואב מאוד, אבל יש עוד על מה להילחם, יש עוד משחקים שאנחנו מתכוננים אליהם, נתחיל מול צרפת ונמשיך להיות מי שאנחנו. כל משחק הוא משחק קשה, אין פה משחק קל אבל אנחנו נבחרת טובה, הוכחנו את זה בשני המשחקים שהיו לנו ומן הסתם אנחנו יכולים לשחק יותר טוב, אנחנו נהיה בסדר".

על ים מדר וקאדין קרינגטון אמר גינת: "אנחנו מכירים את ים וקאדין הרבה זמן, את הדברים שלהם ואת מה שהם יכולים לעשות וחד משמעית הם מהשחקנים הבולטים שלנו, מהנשקים הבולטים שלנו ואנחנו סומכים עליהם במאה אחוז".

גינת דיבר גם על האווירה עוינת: "רק הרגשנו את הבוז בהמנון שהיה לא לעניין, אנחנו נבחרת ישראל, גאים במי שאנחנו ומה שאנחנו. ברגע ששמענו את זה, התחלנו לצעוק את ההמנון להראות שאנחנו פה ונישאר פה, אנחנו גאים להיות פה, גאים לייצג את המדינה שלנו".

דני אבדיה ותומר גינת (FIBA)

נקודת האור היה קאדין קרינגטון, שלא היה בכושר קליעה טוב לאחרונה, אבל הפעם קלע שש נקודות, מתוכן שלשה גדולה מהפינה, ברגעי ההכרעה. "הייתה לי מחצית ראשונה רעה בכל הנוגע לקליעה”, הוא אמר, “זה נכנס לי לראש. אמרתי לשחקנים במחצית שאסור שההתקפה שלנו תיכנס לראש, הראינו הרבה אופי. השחקן הכי טוב שלנו לקח את הזריקה האחרונה, זה מה שאנחנו רוצים. אני גאה בבחורים, ובאיך הם נשארו ביחד. כדורסל זה משחק מנטאלי. דברים נכנסו לי לראש במשחק הראשון, הכרחתי דברים במשחק הראשון, ובמחצית הראשונה גם הפעם.

"במחצית השנייה נתתי למשחק להגיע אליי, אני חי עם זה. אני בוטח בעבודה שלי, זה מה שאמרתי לעצמי במחצית. אני לא יודע מה קרה עם לויד במהלך אחרון. לא הייתי עליו. אנחנו צריכים להתפקס ברגעים כאלה. כששחקן זורק, האינסטינקט הוא להסתכל על הכדור. זה על כולם. אני תחרותי, בכל פעם שאני דורך על הפרקט, אני לא חושב אם יש לנו הזדמנות. ברור שיש לנו הזדמנות, ככה אני מגיע לכל משחק. כל עוד יש לנו אוויר בריאות, יש לנו הזדמנות".

יובל זוסמן הוסיף על מה שהיה חסר: "גרוש ללירה. כן הראינו אופי במחצית השנייה, שתי עצירות בסוף כשהובלנו בשתי נקודות עשו את ההבדל בסופו של דבר. ממשיכים קדימה, זה טורניר, מרימים את הראש, היה ונגמר". על צרפת: "נבחרת מאוד אתלטית, נצטרך להגיב בהתאם, זו אולי הנבחרת הכי אתלטית בטורניר, הכי מהירה וזריזה עם הרבה מאוד כלים התקפיים. ננסה לשחק בצורה קצת יותר חכמה מאשר הפעם. כן שמרנו טוב, בעיקר במחצית השנייה, בואו נבנה על זה".

במשחק עצמו פולין שלטה ללא עוררין בפתיחת המשחק, ובנבחרת הודו כי פשוט לא הופיעו למחצית הראשונה, אך הבעיה כאמור הייתה עמוקה הרבה יותר שכן משחק שני ברציפות שנושא התרומה מהספסל עולה. במשחק הראשון היו אלו דני אבדיה ורומן סורקין שהיו שם לכל אורך הדרך ותומר גינת שהצטרף גם כן. אתמול היו אלו אבדיה וגינת, אליהם הצטרף גם מדר במחצית השנייה לאחר שבראשונה זכה לטיפול מיוחד מפולין. אין ספק שהנבחרת חייבת תרומה גדולה יותר מהספסל.

קאדין קרינגטון עולה לסל (FIBA)

ההתחלה הייתה פשוט נוראית וחניכיו של אריאל בית הלחמי לא נכנסו למשחק. פולין הוציאה לפועל את התוכנית ההגנתית שלה בצורה טובה מאוד - את מובילי הכדור הם תקפו, כשהיה ניסיון לפוסט אפ אז העזרה הגיעה מהר מאוד, כשהיה צריך לשמור גבוה או לצאת עם הגבוה - זה מה שקרה והשורה התחתונה היא שישראל פשוט לא נכנסה לקצב במחצית הראשונה בשני צידי המגרש. במחצית השנייה הדברים נראו טוב יותר והנבחרת שיפרה את ההגנה כשאבדיה פשוט מספק תצוגת תכלית, גם זוסמן נראה טוב יותר בהגנה במחצית השנייה. אין ספק שהבעיה העיקרית הייתה ריכוז מבחינתה של הנבחרת - דבר שיצטרכו לפתור לקראת המשחקים שנותרו בבית ד'.

ומה הלאה? לאחר הקאמבק הבאמת הרואי שהסתיים במפח נפש, מעריכים בסביבת הנבחרת כי הרוטציה תהיה היום רחבה יותר כך שהעומסים מהשחקנים המרכזיים אמורים לרדת, זאת כאשר האימון שהיה מתוכנן להיום בוטל.