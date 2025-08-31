יום ראשון, 31.08.2025 שעה 08:42
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
8278-3734טורקיה1
6213-2623סרביה2
5340-2984לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
7311-3704ליטא1
6247-3183גרמניה2
6234-2873פינלנד3
4257-2513שבדיה4
4379-2754מונטנגרו5
3281-2083אנגליה6
 בית 3 
5199-2223איטליה 1
4135-1712יוון2
4225-2073גאורגיה3
3150-1572ספרד 4
3152-1582בוסניה5
2187-1332קפריסין6
 בית 4 
4159-1952צרפת1
4159-1712פולין2
3137-1472ישראל3
3156-1352בלגיה4
2208-1902סלובניה5
2154-1352איסלנד6

גינת: כואב, כששמענו את הבוז צעקנו את ההמנון

קפטן הנבחרת אחרי ההפסד 66:64 לפולין: "כבר הוכחנו שאנחנו נבחרת טובה, גאים להיות פה". הרוטציה תתרחב ב-18:00. משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה


תומר גינת ודני אבדיה (FIBA)
תומר גינת ודני אבדיה (FIBA)

שברון לב בנבחרת ישראל לאחר ההפסד אמש (שבת) 66:64 לפולין במשחק השני של בית ד' בקאטוביץ וירדה למאזן של ניצחון אל מול הפסד כאשר היום מצפה לה משוכה גבוהה אף יותר בדמות צרפת (18:00) שנותרה מושלמת בבית לאחר שניצחה את סלובניה של לוקה דונצ'יץ'. בזה אחר זה ירדו שחקני הנבחרת לחדר ההלבשה כאשר האכזבה והתסכול ניכרו על פניהם, עיניהם סיפרו אולי טוב מכל עד כמה זה כאב מול אותה פולין שניצחה את ישראל באליפות אירופה הקודמת.

"פעולה לפה, פעולה לשם, סל שלנו שנכנס, ריבאונד הגנה בסוף בזריקה האחרונה של לויד שלקח לעצמו את הריבאונד – אלה פעולות של דקות אחרונות, זה יכול היה ללכת לפה או לשם”, אמר תומר גינת, “לצערנו זה נפל בצד שלהם, כואב מאוד, אבל יש עוד על מה להילחם, יש עוד משחקים שאנחנו מתכוננים אליהם, נתחיל מול צרפת ונמשיך להיות מי שאנחנו. כל משחק הוא משחק קשה, אין פה משחק קל אבל אנחנו נבחרת טובה, הוכחנו את זה בשני המשחקים שהיו לנו ומן הסתם אנחנו יכולים לשחק יותר טוב, אנחנו נהיה בסדר".

על ים מדר וקאדין קרינגטון אמר גינת: "אנחנו מכירים את ים וקאדין הרבה זמן, את הדברים שלהם ואת מה שהם יכולים לעשות וחד משמעית הם מהשחקנים הבולטים שלנו, מהנשקים הבולטים שלנו ואנחנו סומכים עליהם במאה אחוז".

גינת דיבר גם על האווירה עוינת: "רק הרגשנו את הבוז בהמנון שהיה לא לעניין, אנחנו נבחרת ישראל, גאים במי שאנחנו ומה שאנחנו. ברגע ששמענו את זה, התחלנו לצעוק את ההמנון להראות שאנחנו פה ונישאר פה, אנחנו גאים להיות פה, גאים לייצג את המדינה שלנו".

דני אבדיה ותומר גינת (FIBA)דני אבדיה ותומר גינת (FIBA)

נקודת האור היה קאדין קרינגטון, שלא היה בכושר קליעה טוב לאחרונה, אבל הפעם קלע שש נקודות, מתוכן שלשה גדולה מהפינה, ברגעי ההכרעה. "הייתה לי מחצית ראשונה רעה בכל הנוגע לקליעה”, הוא אמר, “זה נכנס לי לראש. אמרתי לשחקנים במחצית שאסור שההתקפה שלנו תיכנס לראש, הראינו הרבה אופי. השחקן הכי טוב שלנו לקח את הזריקה האחרונה, זה מה שאנחנו רוצים. אני גאה בבחורים, ובאיך הם נשארו ביחד. כדורסל זה משחק מנטאלי. דברים נכנסו לי לראש במשחק הראשון, הכרחתי דברים במשחק הראשון, ובמחצית הראשונה גם הפעם.

"במחצית השנייה נתתי למשחק להגיע אליי, אני חי עם זה. אני בוטח בעבודה שלי, זה מה שאמרתי לעצמי במחצית. אני לא יודע מה קרה עם לויד במהלך אחרון. לא הייתי עליו. אנחנו צריכים להתפקס ברגעים כאלה. כששחקן זורק, האינסטינקט הוא להסתכל על הכדור. זה על כולם. אני תחרותי, בכל פעם שאני דורך על הפרקט, אני לא חושב אם יש לנו הזדמנות. ברור שיש לנו הזדמנות, ככה אני מגיע לכל משחק. כל עוד יש לנו אוויר בריאות, יש לנו הזדמנות".

יובל זוסמן הוסיף על מה שהיה חסר: "גרוש ללירה. כן הראינו אופי במחצית השנייה, שתי עצירות בסוף כשהובלנו בשתי נקודות עשו את ההבדל בסופו של דבר. ממשיכים קדימה, זה טורניר, מרימים את הראש, היה ונגמר". על צרפת: "נבחרת מאוד אתלטית, נצטרך להגיב בהתאם, זו אולי הנבחרת הכי אתלטית בטורניר, הכי מהירה וזריזה עם הרבה מאוד כלים התקפיים. ננסה לשחק בצורה קצת יותר חכמה מאשר הפעם. כן שמרנו טוב, בעיקר במחצית השנייה, בואו נבנה על זה".

במשחק עצמו פולין שלטה ללא עוררין בפתיחת המשחק, ובנבחרת הודו כי פשוט לא הופיעו למחצית הראשונה, אך הבעיה כאמור הייתה עמוקה הרבה יותר שכן משחק שני ברציפות שנושא התרומה מהספסל עולה. במשחק הראשון היו אלו דני אבדיה ורומן סורקין שהיו שם לכל אורך הדרך ותומר גינת שהצטרף גם כן. אתמול היו אלו אבדיה וגינת, אליהם הצטרף גם מדר במחצית השנייה לאחר שבראשונה זכה לטיפול מיוחד מפולין. אין ספק שהנבחרת חייבת תרומה גדולה יותר מהספסל.

קאדין קרינגטון עולה לסל (FIBA)קאדין קרינגטון עולה לסל (FIBA)

ההתחלה הייתה פשוט נוראית וחניכיו של אריאל בית הלחמי לא נכנסו למשחק. פולין הוציאה לפועל את התוכנית ההגנתית שלה בצורה טובה מאוד - את מובילי הכדור הם תקפו, כשהיה ניסיון לפוסט אפ אז העזרה הגיעה מהר מאוד, כשהיה צריך לשמור גבוה או לצאת עם הגבוה - זה מה שקרה והשורה התחתונה היא שישראל פשוט לא נכנסה לקצב במחצית הראשונה בשני צידי המגרש. במחצית השנייה הדברים נראו טוב יותר והנבחרת שיפרה את ההגנה כשאבדיה פשוט מספק תצוגת תכלית, גם זוסמן נראה טוב יותר בהגנה במחצית השנייה. אין ספק שהבעיה העיקרית הייתה ריכוז מבחינתה של הנבחרת - דבר שיצטרכו לפתור לקראת המשחקים שנותרו בבית ד'.

ומה הלאה? לאחר הקאמבק הבאמת הרואי שהסתיים במפח נפש, מעריכים בסביבת הנבחרת כי הרוטציה תהיה היום רחבה יותר כך שהעומסים מהשחקנים המרכזיים אמורים לרדת, זאת כאשר האימון שהיה מתוכנן להיום בוטל.

"הבוז בהמנון לא היה מוסרי, רצינו לנצח"
