שולח מסר? שער ניצחון לטוקלומטי בדקה ה-87

עידן טוקלומטי ממשיך להוכיח שהוא השחקן הישראלי הכי חם כרגע. הלילה (בין שבת לראשון) חלוץ שארלוט כבש שער ניצחון דרמטי מול ניו אינגלנד ועיליי פיינגולד. גם תאי בריבו ופילדלפיה חגגו וגם השיגו את הכרטיס לפלייאוף של ה-MLS.

ניו אינגלנד – שארלוט 2:1

טוקלומטי פתח כמובן בהרכב האורחים שעלו ליתרון בדקה ה-12: ווילפריד זאהה מסר לרחבה, קרווין ורגאס נגח מצד ימין למרכז וברנדט ברוניקו כבש מקרוב, הכדור שלו הורחק אחרי קו השער. איגנשיוס גנאגו ניצל בלבול בהגנת שארלוט כדי לכבוש מקרוב את השוויון בדקה ה-24 ולקבוע 1:1 במחצית.

הרגע של טוקלומטי הגיע בדקה ה-87 כשאשלי ווסטווד הרים כדור חופשי והחלוץ הישראלי כבש בנגיחה את מה שהפך לשער הניצחון. זה השער התשיעי העונה של טוקלומטי בכל המסגרות ויש לו גם ארבעה בישולים. למעשה, הוא כבש שבעה שערים ב-11 המחזורים האחרונים ב-MLS. אגב, טוקלומטי הוחלף בתוספת הזמן, ליאל עבדה נכנס כמחליף בדקה ה-71 ומנגד פיינגולד השלים 90 דקות בניו אינגלנד, שעדיין בלי דור תורג’מן .

סינסינטי – פילדלפיה 1:0

בריבו פתח בהרכב של מוליכת המזרח ושיחק 63 דקות. ברונו דמיאני כבש את שער הניצחון בנגיחה אקרובטית בדקה ה-49 אחרי הגבהה של מילאן אילוסקי מצד שמאל. כרגע פילדלפיה מוליכה את כל ה-MLS והיא כאמור הבטיחה את מקומה בפלייאוף.