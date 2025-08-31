יום ראשון, 31.08.2025 שעה 08:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
60-72ויאריאל2
62-62ברצלונה3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
35-53סביליה12
31-12אוססונה13
35-13אוביידו14
24-33אתלטיקו מדריד15
24-33ריאל סוסיאדד16
24-23סלטה ויגו17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

המחליף הבכיר שנאבק עם ויניסיוס על המקום

פודקאסט ריאל סוגר 9 מ-9: החיזוקים הדרמטיים בהגנה, סימני השאלה בקישור, כנף ימין, השערים הפסולים, הגרלת ליגת האלופות וגם סגירת החלון. האזינו

|
ויניסיוס וארדה גולר חוגגים (רויטרס)
ויניסיוס וארדה גולר חוגגים (רויטרס)

ריאל מדריד יוצאת לפגרת הנבחרות הראשונה של העונה עם 9 נקודות מ-9 לאחר ניצחון בית 1:2 על מיורקה. אורי רייך, רז אמיר וחמי אלמוג מסכמים את המשחק בפודקאסט הבלאנקוס, מנתחים את הגרלת ליגת האלופות ומסכמים את חלון ההעברות שמתקרב לסיומו.

מה בתפריט: רגעי ההנאה במשחק של ריאל מתרבים, החיזוקים בחוליה האחורית ששינו לא רק את משחק ההגנה, אלא גם את משחק ההתקפה, סימני השאלה סביב יכולת ותפקיד הקשרים במערך של צ’אבי אלונסו, ויניסיוס עם שער אדיר ועם מחליף בכיר ומוכר שיאבק איתו על העמדה.

וגם: ההצלה של אלברו קרראס, האם כל השערים שנפסלו לריאל – נפסלו בצדק, הקרדיט הגדול שניתן לפרנקו מסטנטואונו הצעיר, האשם בשער שכבשה מיורקה, המחצית הכי טובה של טרנט אלכסנדר ארנולד בלבן והתרומה החשובה של דין האוסן מעבר למשחק ההגנה והבנייה מאחור.

עוד על הפרק: משמעות החילופים והשימוש הרחב בסגל, האם נדרש עוד חיזוק אחרון לפני סגירת החלון, עם כמה נקודות יסיימו הבלאנקוס את שלב הליגה בצ’מפיונס, מה הסיכויים למעידה של בארסה מול ראיו, ההתרסקות של אתלטיקו והביקור הקרוב באנואטה.

בכיוון הנכון: 1:2 לריאל מדריד על מיורקה
