יום ראשון, 31.08.2025 שעה 08:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

"נפלו לנו כבר 3 חלוצים, קבוצות מודות שזה קשה"

אחרי ה-0:0 עם ק"ש, הפועל פ"ת עדיין מחפשת שחקן להתקפה. נועם כהן סובל מקרע קטן, פערים כספיים עם ברנס. איתי רוטמן: "רוצה מקום של קבע בהרכב"

|
אנתוני לימבומבה (רועי כפיר)
אנתוני לימבומבה (רועי כפיר)

בהפועל פתח תקווה פתחו עם המון התלהבות וכדורגל טוב את חצי העונה הראשונה של הקבוצה בבכורה המחודשת בליגת העל, אך גם אמש (שבת), היה ניכר שחסר לקבוצה חלוץ ומחץ בתוך רחבת ה-16, כאשר החבורה של עומר פרץ סיימה ב-0:0 עם עירוני קריית שמונה.

ללא נועם כהן, שסובל מקרע קטן בשריר האחורי ובקבוצה לא רצו לסכנו, המלאבסים הוכיחו שגם בליגת העל הם מגיעים להיות דומיננטיים וללחוץ, אך דווקא לאחר פתיחה טובה, הקצב נרגע בהמשך. "אנחנו צריכים להיראות יותר טוב", אמרו במלאבס.

נכון לרגע זה, אין חלוץ שנמצא במו"מ מתקדם עם הקבוצה, כאשר במועדון סיפרו על הקושי הגדול במציאת אחד כזה בחלון הנוכחי: "לא מעט קבוצות מודות כמה זה קשה לצרף שחקנים זרים בתקופה הזאת. נפלו לנו כבר שלושה כאלה שרצינו", אמרו במועדון.

עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)

כפי שפורסם ב-ONE, במועדון רוצים לצרף גם בעסקת השאלה את שחקן ההתקפה עידן ברנס שחתם בהפועל תל אביב, אבל כרגע יש פערים כספיים בין הצדדים, שנובעים מהרצון שפ"ת תשלם את מלוא שכרו מהאדומים.

"אני חושב שהתיקו משקף. זה משחק ראשון שלנו, לא הצגנו את מה שרצינו, אבל עמדנו טוב ומנענו מק"ש להגיע מצבים. מבחינה התקפית לא ייצרנו מספיק מצבים ולא היינו מספיק מסוכנים", סיכם הבלם איתי רוטמן, שהיה טוב בהמשך ישיר ליכולת שלו עוד מהליגה הלאומית.

איתי רוטמן בעונה שעברה בלאומית (חגי מיכאלי)איתי רוטמן בעונה שעברה בלאומית (חגי מיכאלי)

"העובדה שלא שיחקנו במחזור הראשון? זה לא השפיע. אני חושב שהגענו מוכנים וחיכינו לזה הרבה זמן. כמובן שלוקח זמן לחבר את הדברים וללמוד את הדרישות של עומר וזה יראה טוב ממשחק למשחק", הוסיף.

על הצ'אנס שלו בליגת העל: "ליגת העל היא לא הליגה הלאומית מבחינת האינטנסיביות, העוצמה והקצב. אני מודע לזה ומנסה ללמוד ולשפר את הטעויות שלי מדי משחק. אני מקווה לבוא למשחק הבא יותר מוכן. המטרות שלי? להתייצב בהרכב ולתפוס מקום של קבע. אם אני מסתכל קדימה, בסוף המטרה שלי היא נבחרת ולהתקדם כמה שיותר".

על המטרה של הפועל פ"ת: "המטרה כרגע היא לתקוע יתד בליגת העל. אם תוך כדי נראה שאנחנו ממשיכים ונמצאים בקצב צבירת נקודות, אז נשנה את המטרות שלנו תוך כדי העונה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */