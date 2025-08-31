למרות פציעת עיסאת: לחיפה אין כוונה לצרף בלם

מאמן מכבי חיפה, דייגו פלורס, תרגל אתמול (שבת) באימון המסכם את ההרכב לקראת משחק הליגה הערב ב-20:30 מול בית"ר ירושלים בטדי. על פי התרגול, המאמן הארגנטינאי לא מתכוון לשנות את המערך ויעלה עם אותו הרכב שניצח 0:4 את בני ריינה במחזור הראשון, להוציא את השינוי המאולץ במרכז ההגנה, שון גולדברג שיחליף ליסב עיסאת, שהתבשר שיושבת למשך חודשיים בעקבות הפציעה בכתף.

למרות הפציעה הארוכה, במכבי חיפה אין כל כוונה לשנות תוכניות ולצרף בלם והקבוצה תסתמך בחודשים הקרובים על עבדולאי סק, שון גולדברג, אלעד אמיר וגוני נאור, שיכול לשחק במידת הצורך גם כבלם. בכרמל מקווים שעיסאת יחזור לפעילות כמה שניתן יותר מוקדם, בעוד פדראו אמור לחזור לפעילות מלאה רק באוקטובר-נובמבר.

במצב דברים שכזה, אחרי שחרורו של קסנדר סברינה והגעתו הצפויה של סילבה קאני מבית”ר ירושלים, עיקר המאמצים של מכבי חיפה יתרכזו בלצירוף קשר אחורי, כאשר על הכוונת או שחקן זר או מוחמד אבו פאני. הנטייה היום היא לעשות הכל על מנת להחזיר את אקס הקבוצה לארץ.

מוחמד אבו פאני (IMAGO)

מבחינת ההרכב שיעלה הערב בטדי, החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ' ימשיך להוביל את ההתקפה, כאשר בספסל יהיו שני חלוצים נוספים – טרבונטה סטיוארט ועומר דהן, שזומן לסגל אחרי שהתאושש מפציעה. בקישור ימשיכו לקבל את הקרדיט גוני נאור, איתן אזולאי ועלי מוחמד, שיצטרכו לאזן את משחק ההגנה של הקבוצה ולמנוע התקפות מעבר של בית”ר. סוף פודגוראנו ימשיך לשחק בכנף ימין בזמן שהקפטן דולב חזיזה יפתח בכנף שמאל. מתיאס נהואל יהיה האופציה הראשונה מהספסל לחילוף.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, גוני נאור, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דולב חזיזה, סוף פודגראנו וג'ורג'ה יובאנוביץ’.