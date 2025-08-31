יום ראשון, 31.08.2025 שעה 08:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

בית"ר לק"ש: ליאל דרעי ישוחרר באמצע השבוע

הבלם שעל המו"מ איתו פורסם ב-ONE, יחבור לשי ברדה. הצפוניים מבינים שנדרשת איכות בהתקפה וסבלניים עם לימבומבה, אריאל שרצקי: "עוד נראה מה יש לנו"

|
ליאל דרעי (עמרי שטיין)
ליאל דרעי (עמרי שטיין)

בעירוני קריית שמונה רצו מאוד לרשום אמש (שבת) ניצחון בכורה העונה בליגה, כשאירחו את הפועל פתח תקווה, אך הקבוצה של שי ברדה בדומה ליריבתה, לא הצליחה לייצר יותר מדי מצבים והקבוצות נפרדו בתיקו 0:0.

במועדון מהצפון מבינים שהם זקוקים ליותר איכות בחלק הקדמי ובונים על הקשר ההתקפי מוסה עלי, שערך כבר אימון בכורה, כמי שייצור תחרות על חולצת ההרכב. המשחק אתמול, המשיך להבהיר, כמה הקבוצה זקוקה לחיזוק בחלק הקדמי, כאשר כלל לא בטוח שעלי לבדו יספיק.

אנתוני לימבומבה שוב לא בלט, אך במועדון עדיין סבלניים ומאמינים שייכנס לעניינים בקרוב. הבלגי, החסיר השבוע שלושה אימונים עקב כאבים באיזור העקב והשתלבותו ב-11 הייתה בספק.

אנתוני לימבומבה (רועי כפיר)אנתוני לימבומבה (רועי כפיר)

אבל יש גם בשורה טובה: לאחר שהיה נראה שהוא מתרחק מהקבוצה, בבית"ר ירושלים הבהירו לאנשי הקרייה כי הבלם ליאל דרעי, שעל המו"מ עימו פורסם ב-ONE, ישוחרר לקבוצה מהצפון באמצע השבוע. ק”ש רצתה כבר לצרף בלם, כאשר המגעים התקדמו עם טל ארצ'ל מהפועל תל אביב, אך בסופו של דבר דרעי, הוא זה שינחת.

"אני חושב שהפועל פ"ת קבוצה טובה ומהצד שלנו כל שחקן נתן הכול, וזה הבסיס ומה שחשוב. אנחנו צריכים להיות ביחד, שאר הדברים יגיעו אני בטוח", סיכם הקפטן אריאל שירצקי.

"אני לא חושב שאנחנו חידה. אנחנו קבוצה שעוד תראה מה יש לה לתת בהמשך העונה. אנחנו יודעים בדיוק מה שאנחנו רוצים מעצמנו וסומכים אחד על השני. נצטרך להראות את זה בדשא", הוסיף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */