נבחרת ישראל רשמה אתמול (שבת) את הפסדה הראשון במסגרת היורובאסקט, כאשר נכנעה לפולין 66:64 במשחק צמוד שיכול היה לקרב את הנבחרת קרוב מאוד להבטחת ההעפלה לשלב הבא. מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, סיכם את המשחק:

“הפסד ראשון שלנו, אבל הוכחנו לעצמנו שאנחנו מסוגלים לשחק טוב, קשוח. לא כדורסל גדול, אבל התאמנו את עצמנו. היינו קרובים, אך זה לא הספיק. אני שמח על איך ששיחקנו במחצית השנייה ומסתכל קדימה. אין לנו זמן לשקוע יותר מדי, יש לנו תחושת אכזבה אבל לא נשקע בה”.

עוד הוסיף לגבי ההמשך: “יש לנו מחר משחק נוסף ואנחנו צריכים להגיע כמה שיותר רעננים. ביזוי ההמנון? לא רוצה לדבר על זה. אתם יכולים לדמיין מה מרגישים. אני רוצה להתעסק בספורט. הטכני היה מתבקש, הייתי צריך לקבל אותה. הייתה תחושה קצת ששורקים לנו קל מדי, אבל לא הפסדנו בגלל השופטים”.