יום שלישי, 02.09.2025 שעה 01:22
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
8269-3644טורקיה1
8273-3444סרביה2
6309-3034לטביה3
5329-2874אסטוניה4
5303-2474פורטוגל5
4325-2634צ'כיה6
 בית 2 
8304-4384גרמניה1
7322-3574ליטא2
7315-3654פינלנד3
5366-2954מונטנגרו4
5344-3324שבדיה5
4401-2654אנגליה6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

"הוכחנו לעצמנו שאנחנו מסוגלים לשחק טוב"

מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, לאחר ההפסד 64:66 לפולין: "לא נשקע באכזבה, יש משחק נוסף ונגיע רעננים". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)
אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל רשמה אתמול (שבת) את הפסדה הראשון במסגרת היורובאסקט, כאשר נכנעה לפולין 66:64 במשחק צמוד שיכול היה לקרב את הנבחרת קרוב מאוד להבטחת ההעפלה לשלב הבא. מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, סיכם את המשחק:

“הפסד ראשון שלנו, אבל הוכחנו לעצמנו שאנחנו מסוגלים לשחק טוב, קשוח. לא כדורסל גדול, אבל התאמנו את עצמנו. היינו קרובים, אך זה לא הספיק. אני שמח על איך ששיחקנו במחצית השנייה ומסתכל קדימה. אין לנו זמן לשקוע יותר מדי, יש לנו תחושת אכזבה אבל לא נשקע בה”.

עוד הוסיף לגבי ההמשך: “יש לנו מחר משחק נוסף ואנחנו צריכים להגיע כמה שיותר רעננים. ביזוי ההמנון? לא רוצה לדבר על זה. אתם יכולים לדמיין מה מרגישים. אני רוצה להתעסק בספורט. הטכני היה מתבקש, הייתי צריך לקבל אותה. הייתה תחושה קצת ששורקים לנו קל מדי, אבל לא הפסדנו בגלל השופטים”.

