"הבוז בהמנון לא היה מוסרי, רצינו לנצח פה"

נבחרת ישראל הייתה קרובה לנצח אתמול (שבת) את פולין, אך קרובה זה לא מספיק. לבסוף, החבורה בכחול לבן נכנעה 66:64 לנבחרת המארחת במשחק השני של היורובאסקט.

כוכב הנבחרת, דני אבדיה, שהחטיא שלשה על הבאזר, אמר בסיום: “קשה לי ברמה האישית, נלחמנו, היה כל כך הרבה זיעה וכוח רצון, היינו שם. החבר’ה פה שרקו בוז בהמנון, זה לא היה מוסרי. רצינו לנצח על האדמה הזו. השופטים? הם היו בסדר, זה חלק מהמשחק”.

“היריבה התמקדה בי? אני שמח, זה אומר על החשיבות שלי כשחקן. הייתי לא מרוכז בחלק מהמשחק אבל זה מת. במה הם היו טובים יותר מאיתנו היום? בזה שהם התחילו את המשחק אגרסיביים. הרגשתי טוב מבחינה אישית, וגם כנבחרת, המשכנו להאמין בזריקה שלנו והמשכנו לזרוק”.

על כך שמאמנו בפורטלנד, צ’ונסי בילאפס, דיבר איתו במחצית המשחק, אמר כוכב נבחרת ישראל: “הוא אמר לי להמשיך לשחק כדורסל, לא להתייחס למה שקורה מסביב. איך מתמודדים עם הלחץ עליי? מתמודדים”.

עוד הוסיף הכוכב: “זה היה משחק קשוח וכיפי. הייתה לי זריקה חופשית ורציתי להכניס אותה. לא היה משהו מפתיע במשחק. באנו, נלחמנו והוא חמק לנו מבין הידיים. אני יודע שהם התכוננו אליי וניסו לשלוח אותי שמאלה, אבל שיחקתי דרך זה וניסיתי לתרום בהגנה ובהתקפה ולעזור לחברים שלי, כולם היו נהדרים היום. היינו צריכים להיות יותר בפוקוס בסיום”.

“הייתה לנו הזדמנות לגמור את המשחק במחצית השנייה ולא היינו צריכים להגיע לזריקה האחרונה אבל אני שמח שהייתה לי זריקה פנויה לנסות לנצח את המשחק ופעם הבאה זה ייכנס. אנחנו מסתכלים תמיד קדימה, הנבחרת חזקה מבחינה מנטלית ונהיה מוכנים כבר למחר”.