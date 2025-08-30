יום ראשון, 31.08.2025 שעה 01:15
הפועל ת"א חייבת להפנים את המסר של ברדה

האזינו לפודקאסט האדומים: ההבהרה של המאמן לגבי ליגת העל אחרי התיקו עם ריינה, קראייב וטוריאל, האם האופי יספיק מול הגדולות ומה לגבי עוד רכש?

|
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

עמית לוינטל ורונן פייגנבויים התכנסו לסכם את התיקו 2:2 של הפועל תל אביב עם בני ריינה, ויצאו עם המון שאלות על פתיחת העונה של האדומים. הפועל נקלעה פעם נוספת לפיגור, אבל שוב הצליחה להראות אופי כמו נגד עירוני קריית שמונה ויצאה עם נקודה, אך כמה מחזורים זה יחזיק? והאם נגד הגדולות היכולת והאופי יספיקו?

אנדריאן קראייב וסתיו טוריאל בולטים ברמה מעל האחרים, דורון ליידנר חייב לשחק הרבה יותר דקות והפועל חייבת להשתפר עד למחזור הבא מול בית"ר ירושלים החזקה.

וגם: האם צפוי עוד רכש? סיכום הבכורה הקצרה והמאכזבת של שאנדה סילבה, והמסר החד מהמאמן אליניב ברדה שבמועדון חייבים להפנים: “בליגת העל אי אפשר לשחק מחצית אחת”. האזנה נעימה.

