כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

"סכנין עצרה מומנטומים עם הצגות ובזבוזי זמן"

מאמן מ.ס אשדוד, חיים סילבס, לאחר ההפסד 2:1 לבני סכנין: "יכול להבין מאיפה זה נובע, אבל זה מעצבן". ליאור ראובן: "שמרנו על התוצאה וזה מה שחשוב"

|
חיים סילבס (ראובן שוורץ)
חיים סילבס (ראובן שוורץ)

המחזור השני של ליגת העל נמשך היום (שבת) כאשר בני סכנין התארחה באצטדיון הי”א אצל מ.ס אשדוד ורשמה ניצחון בכורה העונה בליגה, בדמות 1:2 על הקבוצה מעיר הנמל.

ליאור ראובן, שעמד על הקווים הערב עקב הרחקתו של שרון מימר, דיבר אחרי הניצחון: “כמובן שהחיזוק של השחקנים שעברו בבקרה השפיע מאוד לטובה, עדיין לא סיימנו עם הרישום והחיזוק של הסגל, נמשיך לעשות את זה תוך כדי תנועה”.

“השחקנים התקשו הערב, היה ניכר לקראת סוף המשחק ששחקנים התכווצו אחרי שלא שיחקו מתחילת העונה, אם זה שמיר או אזוגי, אז רואים שנתנו הכל בשביל הניצחון וזו המתנה הכי טובה. דיברנו לפני המשחק שאנחנו רוצים לתת גז מהשנייה הראשונה כי האמנו שאנחנו יכולים לנצח, זה מה שמשדרים לשחקנים ותוכנית המשחק עבדה עם הלחץ שלנו מההתחלה”.

ליאור ראובן (ראובן שוורץ)ליאור ראובן (ראובן שוורץ)

“טבעי ששחקנים יתעייפו לקראת הסיום כשמשחקים ככה, אז הלכנו אחורה כדי לשמור על התוצאה ומה שחשוב היה להביא את הנקודות ולשמח את הקהל. הקהל שלנו בא כל הדרך מסכנין ואנחנו רק רוצים לקרב אותו יותר לקבוצה, הם והמגרש הביתי מאוד חשובים לקבוצה, ואני קורא להם לבוא ולמלא את האצטדיון כי זה באמת חשוב לנו”.

שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)

“אני מאמין שעניין השחקנים בבקרה שעוד לא עברו ייפתר בשבועות הקרובים, ההנהלה עושה הכל כדי ששחקנים יעברו בבקרה ונותנת לנו את התנאים בשביל להצליח, וברגע שכולם יצטרפו נצטרך לחבר את כולם. זה לא אידיאלי ואנחנו יודעים את זה אבל יש לנו פה שחקנים מקצוענים שנותנים הכל ואנחנו נמשיך לדחוף אותם קדימה”.

עדן שמיר חוגג את השער השני (ראובן שוורץ)עדן שמיר חוגג את השער השני (ראובן שוורץ)

חיים סילבס, מאמן מ.ס אשדוד, דיבר לאחר ההפסד: ”המשחק בנוי מכל הדקות שלו ואם אתה לא שם בכל דקות המשחק אז אתה יכול לשלם על זה ביוקר. פתיחת המשחק שלנו הייתה מזעזעת, רכה, לא אגרסיבית, לא מודעת, גולים קלים מאוד, ולסכנין הכל הלך בדקות הראשונות. אחר כך התחלנו לחפור את עצמנו למשחק פעולה אחר פעולה, דחקנו אותם אחורה והמחצית השנייה הייתה מחצית שסכנין רק חיכתה לשריקה, עצרה מומנטומים עם הצגות ובזבוזי זמן, שאני יכול להבין מאיפה זה נובע אבל זה מעצבן, אנחנו היינו יכולים למנוע את זה אם היינו מגיעים טובים מפתיחת המשחק, ולצערי הרב שילמנו את המחיר הכבד”.

באטום חוגג את השער המצמק (ראובן שוורץ)באטום חוגג את השער המצמק (ראובן שוורץ)

היו כמה מצבים שהיינו יכולים לעשות את זה, היה קשה לתפוס באיזשהו שלב את השטחים המסוכנים כי סכנין שכבה שם, ניסינו למצוא פתרונות אבל ככל שעבר הזמן לא הצלחנו להיכנס למומנטום, זה האט אותנו ועיצבו אותנו ויצאנו בלי הנקודות. אי אפשר להתלונן על זה שזו קבוצה חדשה עם שחקנים חדשים, זו לא הסיבה לנראות במשחק, כבר מכירים אחד את השני ויש שחקנים טובים, הקבוצה יודעת מה היא צריכה לעשות, ואנחנו חייבים לפתוח משחקים יותר טוב. הפתיחה הזו גורמת לזה שנרדוף כל המשחק וזה קשה לשחק ככה, למרות שהשתלטנו על המשחק, ניסינו להשיג את שער השוויון אבל לא קרה, מאוכזבים וממשיכים הלאה”.

