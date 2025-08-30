עכשיו זה רשמי: אור קורנליוס חתם באליצור נתניה

החלטת בית הדין העליון של איגוד הכדורסל, לבטל את האיחוד של הפועל עפולה ועירוני אילת, משאירה, הלכה למעשה, את אליצור נתניה בליגת העל. בנתניה כמובן שמחו לשמוע על כך, אך הקבוצה ממש לא מוכנה כרגע לליגה הבכירה. אז היא הגיבה והחתימה היום (שבת) באופן רשמי את אור קורנליוס.

הגארד/פורוורד (28, 1.99) שיחק בשלוש העונות האחרונות בהפועל ירושלים, כאשר בעונה האחרונה ירד במעמדו ותרם 4.4 נקודות, 2.2 ריבאונדים, 1.2 אסיסטים ו-0.6 חטיפה, ב-15.5 דקות בממוצע לערב. קורנליוס גדל במחלקת הנוער של מכבי ראשל״צ, שם גם עלה לבוגרים. בנוסף הוא שיחק גם בעירוני נס ציונה והפועל גלבוע/גליל, כיום הפועל העמק.

המצב המעורפל, בו הייתה הקבוצה בחודש האחרון, גרם לכך ששחקנים בכירים לא רצו להגיע לקבוצה מהשרון. בנתניה חתומים עד כה שני זרים: טריי קלווין ואוטיס פרייזר והישראלים בוריס בוגוסלבסקי, עידו שבת, גל שטרנברג, ניתאי רוזנברג, אביב הנקין ואריאל סלע.