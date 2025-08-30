יום שבת, 30.08.2025 שעה 23:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

עכשיו זה רשמי: אור קורנליוס חתם באליצור נתניה

אחרי שלוש שנים בהפועל ירושלים, הסווינגמן עובר ליעד הבא ומצטרף לקבוצה מהשרון, לה נודע לא מזמן שהיא תישאר בליגה הבכירה. המספרים שלו בפנים

|
אור קורנליוס (חגי מיכאלי)
אור קורנליוס (חגי מיכאלי)

החלטת בית הדין העליון של איגוד הכדורסל, לבטל את האיחוד של הפועל עפולה ועירוני אילת, משאירה, הלכה למעשה, את אליצור נתניה בליגת העל. בנתניה כמובן שמחו לשמוע על כך, אך הקבוצה ממש לא מוכנה כרגע לליגה הבכירה. אז היא הגיבה והחתימה היום (שבת) באופן רשמי את אור קורנליוס.

הגארד/פורוורד (28, 1.99) שיחק בשלוש העונות האחרונות בהפועל ירושלים, כאשר בעונה האחרונה ירד במעמדו ותרם 4.4 נקודות, 2.2 ריבאונדים, 1.2 אסיסטים ו-0.6 חטיפה, ב-15.5 דקות בממוצע לערב. קורנליוס גדל במחלקת הנוער של מכבי ראשל״צ, שם גם עלה לבוגרים. בנוסף הוא שיחק גם בעירוני נס ציונה והפועל גלבוע/גליל, כיום הפועל העמק.

המצב המעורפל, בו הייתה הקבוצה בחודש האחרון, גרם לכך ששחקנים בכירים לא רצו להגיע לקבוצה מהשרון. בנתניה חתומים עד כה שני זרים: טריי קלווין ואוטיס פרייזר והישראלים בוריס בוגוסלבסקי,  עידו שבת, גל שטרנברג, ניתאי רוזנברג, אביב הנקין ואריאל סלע. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */