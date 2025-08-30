ברדה: אי אפשר לשחק מחצית אחת בליגת העל

הפועל תל אביב הצליחה להפוך פיגור לניצחון במחזור הפתיחה של עונת 2025/26 בליגת העל, אך הערב (שבת) מול בני ריינה במחזור השני – היא הסתבכה יותר מדי ולא הצליחה לאסוף את מלוא שלוש הנקודות לאחר 2:2 דרמטי בחוץ מול הצפוניים. הרכש שאנדה סילבה עלה מהספסל והורחק באדום תוך דקות ספורות, סתיו טוריאל החמיץ פנדל בדקה ה-90 ואנדריאן קרייב השווה בדקה ה-94.

בתום המשחק, מאמן האדומים אליניב ברדה דיבר: “מרוצה? אנחנו יוצאים מאוכזבים, אי אפשר זה כבר שבוע שני ברציפות שאנחנו מתחילים לשחק רק אחרי ההפסקה. ועל זה אני צריך לתת את הדעת. ידענו לחזור מהפיגור ועשינו חילופים מאוד התקפיים למרות החיסרון המספרי, במטרה לנסות לנצח – אבל מבחינתי אי אפשר לשחק בליגת העל רק מחצית אחת”.

על השער השני שקבוצתו ספגה: “היה תרגיל קרן שלנו, הפס לשחקן שאמור לבצע את הבעיטה היה קופצני. היינו צריכים לבצע עבירה כדי לעצור את המתפרצת. גם מזה נלמד”. על הקושי לייצר שערים: “צריכים לעבוד ולהשתפר, אין מתנות בליגת העל. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר שקטים, אנחנו חוטפים כדור ומיד מאבדים. אלה דברים שנצטרך להשתפר בהם. בסוף הרווחנו פה נקודה ואנחנו כבר צריכים להתכונן למשחק הבא”.

סתיו טוריאל ואנדריאן קרייב (חג'אג' רחאל)

על החמצת הפנדל של טוריאל ומי בועט הפנדלים של הפועל ת”א: “כשסתיו על הדשא הוא בועט. הוא בועט מצוין, גם בשנה שעברה או בעט מצוין והוא ימשיך לבעוט”. על האמונה בשחקניו כשהם בפיגור: “זה מאפיין אותנו מאז שאני הגעתי, זה ב-DNA של הקבוצה הזאת. בחילופים זה נראה כאילו התאבדנו מקצועית, אבל זה הכל היה במטרה לחזור ולנצח”. על האדום של סילבה: “זה מתסכל מאוד מבחינת השחקן, אבל היום בעידן ה-VAR זה חלק מהכדורגל”.

המאמן בצד השני, סלובודאן דראפיץ’, דיבר גם הוא: “בהחלט הרגשה לא נעימה, אך אני מסתכל על זה אחרת. נגד מכבי חיפה הפסדנו 4:0 למרות מחצית מצוינת. אנחנו צריכים עוד איזה 2 שחקנים כחיזוק, אני רוצה לקחת מהמשחק הזה את המחצית הראשונה. הסגל שלנו צריך להיות יותר רחבה כדי שיהיו לי יותר אפשרויות, יש כאן גם שחקנים חדשים”.

האיש על הקווים של הקבוצה מהמגזר המשיך: “ההרגשה הייתה שאנחנו מנצחים את המשחק, קצת התבלבלנו, אבל הליגה עוד ארוכה”. על חיזוק הסגל הרחיב: “אנחנו מקווים מאוד שייצטרפו עוד שני שחקנים, קיצוני וחלוץ. ישראלים? אי אפשר לדעת שום דבר, אנחנו צריכים סגל יותר רחב כדי להחזיק את כל העונה”.

סלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)

סתיו טוריאל: "הפנדל? זה קורה לכולם. אני דווקא לא מתוסכל, אני שמח אחרי תקופה פחות טובה שהראינו אופי והצלחנו לחזור. משתדלים לעבוד על לשחק טוב בשתי המחציות ובעזרת השם נשפר את זה לקראת המשחקים הבאים".

גד עמוס: "נשבר הלב לקבל את הגול השני מהפועל ת"א, כמה שהייתי שמח בפנדל - זו מכה כואבת מאוד. אני לא יודע מה קרה בדקות האחרונות, הלכנו קצת אחורה. האדום כאילו עשה טוב להפועל וזימנו את ההתקפות. זה נקודה חשובה, אבל היא כואבת כי 3 הנקודות כבר היו אצלנו ביד. מסתכלים קדימה".

עוד מהשוער של ריינה: "יש לנו שבוע לנוח. אנחנו קבוצה מאוד חדשה ויש כאן צוות מקצועי מצוין. צריכים עוד זמן להשתפשף ולהתחבר, כי היום ראיתם קבוצה לוחמת ורצה. חבל שלא שמרנו על 3 הנקודות".