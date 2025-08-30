יום שבת, 30.08.2025 שעה 23:38
כדורגל ישראלי

ברדה: אי אפשר לשחק מחצית אחת בליגת העל

מאמן הפועל ת"א אחרי ה-2:2 הדרמטי עם ריינה: "מאוכזבים, צריכים להיות יותר שקטים. טוריאל? ימשיך לבעוט הפנדלים". דראפיץ': "הרגשנו שאנחנו מנצחים"

|
אליניב ברדה (חג'אג' רחאל)
אליניב ברדה (חג'אג' רחאל)

הפועל תל אביב הצליחה להפוך פיגור לניצחון במחזור הפתיחה של עונת 2025/26 בליגת העל, אך הערב (שבת) מול בני ריינה במחזור השני – היא הסתבכה יותר מדי ולא הצליחה לאסוף את מלוא שלוש הנקודות לאחר 2:2 דרמטי בחוץ מול הצפוניים. הרכש שאנדה סילבה עלה מהספסל והורחק באדום תוך דקות ספורות, סתיו טוריאל החמיץ פנדל בדקה ה-90 ואנדריאן קרייב השווה בדקה ה-94.

בתום המשחק, מאמן האדומים אליניב ברדה דיבר: “מרוצה? אנחנו יוצאים מאוכזבים, אי אפשר זה כבר שבוע שני ברציפות שאנחנו מתחילים לשחק רק אחרי ההפסקה. ועל זה אני צריך לתת את הדעת. ידענו לחזור מהפיגור ועשינו חילופים מאוד התקפיים למרות החיסרון המספרי, במטרה לנסות לנצח – אבל מבחינתי אי אפשר לשחק בליגת העל רק מחצית אחת”.

על השער השני שקבוצתו ספגה: “היה תרגיל קרן שלנו, הפס לשחקן שאמור לבצע את הבעיטה היה קופצני. היינו צריכים לבצע עבירה כדי לעצור את המתפרצת. גם מזה נלמד”. על הקושי לייצר שערים: “צריכים לעבוד ולהשתפר, אין מתנות בליגת העל. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר שקטים, אנחנו חוטפים כדור ומיד מאבדים. אלה דברים שנצטרך להשתפר בהם. בסוף הרווחנו פה נקודה ואנחנו כבר צריכים להתכונן למשחק הבא”.

סתיו טוריאל ואנדריאן קרייב (חגסתיו טוריאל ואנדריאן קרייב (חג'אג' רחאל)

על החמצת הפנדל של טוריאל ומי בועט הפנדלים של הפועל ת”א: “כשסתיו על הדשא הוא בועט. הוא בועט מצוין, גם בשנה שעברה או בעט מצוין והוא ימשיך לבעוט”. על האמונה בשחקניו כשהם בפיגור: “זה מאפיין אותנו מאז שאני הגעתי, זה ב-DNA של הקבוצה הזאת. בחילופים זה נראה כאילו התאבדנו מקצועית, אבל זה הכל היה במטרה לחזור ולנצח”. על האדום של סילבה: “זה מתסכל מאוד מבחינת השחקן, אבל היום בעידן ה-VAR זה חלק מהכדורגל”.

המאמן בצד השני, סלובודאן דראפיץ’, דיבר גם הוא: “בהחלט הרגשה לא נעימה, אך אני מסתכל על זה אחרת. נגד מכבי חיפה הפסדנו 4:0 למרות מחצית מצוינת. אנחנו צריכים עוד איזה 2 שחקנים כחיזוק, אני רוצה לקחת מהמשחק הזה את המחצית הראשונה. הסגל שלנו צריך להיות יותר רחבה כדי שיהיו לי יותר אפשרויות, יש כאן גם שחקנים חדשים”.

האיש על הקווים של הקבוצה מהמגזר המשיך: “ההרגשה הייתה שאנחנו מנצחים את המשחק, קצת התבלבלנו, אבל הליגה עוד ארוכה”. על חיזוק הסגל הרחיב: “אנחנו מקווים מאוד שייצטרפו עוד שני שחקנים, קיצוני וחלוץ. ישראלים? אי אפשר לדעת שום דבר, אנחנו צריכים סגל יותר רחב כדי להחזיק את כל העונה”.

סלובודאן דראפיץסלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)

סתיו טוריאל: "הפנדל? זה קורה לכולם. אני דווקא לא מתוסכל, אני שמח אחרי תקופה פחות טובה שהראינו אופי והצלחנו לחזור. משתדלים לעבוד על לשחק טוב בשתי המחציות ובעזרת השם נשפר את זה לקראת המשחקים הבאים".

גד עמוס: "נשבר הלב לקבל את הגול השני מהפועל ת"א, כמה שהייתי שמח בפנדל - זו מכה כואבת מאוד. אני לא יודע מה קרה בדקות האחרונות, הלכנו קצת אחורה. האדום כאילו עשה טוב להפועל וזימנו את ההתקפות. זה נקודה חשובה, אבל היא כואבת כי 3 הנקודות כבר היו אצלנו ביד. מסתכלים קדימה".

עוד מהשוער של ריינה: "יש לנו שבוע לנוח. אנחנו קבוצה מאוד חדשה ויש כאן צוות מקצועי מצוין. צריכים עוד זמן להשתפשף ולהתחבר, כי היום ראיתם קבוצה לוחמת ורצה. חבל שלא שמרנו על 3 הנקודות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */