שוער הפועל כפר סבא כבש ב-1:1 מול ראשל"צ

המחזור השני בליגת העל של שנתון נערים ג' יצא הבוקר (שבת) לדרך. שמונה מתשעה משחקים נערכו במהלך היום. המחזור יושלם ביום שלישי הקרוב, במשחק בו תארח בני יהודה ת"א את קבוצת "צו פיוס" של עירוני קריית שמונה, שמוחרגת מירידת ליגה גם העונה. אז אחרי כתבת סיקור עשירה בפרטים ובתמונות מהמשחק בו ניצחה מכבי פ"ת 0:3 את מכבי נתניה - ובכך פ"ת, שניצחה 0:5 את הפועל חדרה במחזור הפתיחה של העונה, שמרה על מאזן מושלם, בעוד שנתניה ספגה הפסד ראשון העונה, אנו עם זרקור לכל אחד מיתר משחקי היום.

הפועל כפר סבא - הפועל ראשל"צ 1:1

הסיפור הגדול של משחקי היום מגיע מהמגרש בכפר סבא, שם הפועל המקומית, שהחלה את העונה עם תוצאת שוויון 1:1 במשחק דרבי השרון מול הפועל רעננה, קיוותה לניצחון במשחק הביתי הראשון לעונה זו, אך מנגד הגיעה יריבה חבולה מהשבוע שעבר, הפועל ראשל"צ - שספגה הפסד 6:1 במשחק החוץ מול הפועל ת"א, שמצידה קיוותה לנקודות ראשונות העונה.

הפועל ראשל"צ למדה על בשרה, שכדורגל משחקים עד לשריקה האחרונה. בדקה ה-60 שער שכבש מורי מנחם העלה את האורחים ליתרון 0:1. בתוספת הזמן של המשחק, ממש בהתקפה האחרונה, נפסקה בעיטת קרן לזכות הפועל כפר סבא. שוערה של הקבוצה המארחת, יאיר פרץ, עלה לעזרת ההתקפה וכמה שזה השתלם לקבוצתו, שכן פרץ נגח את הכדור לרשת וקבע שוויון 1:1.

מכבי ת"א - מ.כ נווה יוסף חיפה 1:6

אחרי שזכתה באמצע השבוע בניצחון טכני על בני סכנין, שלא התייצבה למשחק בין הקבוצות בשל מצוקת שחקני סגל, שנבעה כתוצאה מהעיצומים שפיפ"א הטילה על כל קבוצות המועדון הצפוני בכל הקשור לרישום שחקנים חדשים, החניכים של עידן ביטון, שהוביל את קבוצת שנתון 2010 לזכייה מהדהדת באליפות ליגת העל בעונה שעברה, קיימו משחק ביתי ראשון ובהחלט הרשימו בביצועיהם אל מול האורחת מהכרמל, שהייתה מהקבוצות המצליחות בעונה שעברה בליגת שרון - שהחלה את העונה עם ניצחון ביתי 0:2 על בני יהודה ת"א.

מכבי ת"א סגרה עניין כבר במחצית הראשונה. שערים שכבשו: איתמר בן מאיר (21), אופיר מולאבבא (26) וזיו מנור (38) העניקו לה יתרון 0:3. המחצית השנייה החלה והסתיימה עם שער מתוצרתו של עומאר דכה - שכבש בדקה ה-43 ובדקה ה-81. בין לבין, עמית מירלי (62) כבש שער נוסף לזכות המארחים. אדר כהן (49) צימק לזכות האורחת. מכבי ת"א עם מאזן מושלם בתום שני מחזורים, בעוד שנווה יוסף עם מאזן של 50 אחוזי הצלחה.

מכבי ת"א חוגגת (שחר גרוס)

מ.ס אשדוד - בני סכנין 0:1

הקבוצה הדרומית, שהחלה את העונה עם הפסד 4:0 למכבי נתניה, רשמה ניצחון ביתי ראשון על בני סכנין, שהסדירה את עניין רישום השחקנים החדשים והתייצבה למשחק ראשון העונה. שער שכבש אורן ביטון, בבעיטת פנדל בדקה ה-17, עשתה את ההבדל והעניקה לאשדוד ניצחון ראשון העונה.

הפועל ירושלים - הפועל באר שבע 0:4

הקבוצה מהבירה, שמודרכת ע"י דורון דדש, עם ניצחון ביתי שני במגרש באבו גוש - וגם לה מאזן מושלם, בעוד שהפועל באר שבע, שהפסידה 2:1 להפועל פ"ת, רושמת הפסד נוסף ומאזנה נותר נטול נקודות.

אחרי שבתחילת השבוע שעבר הירושלמים הפכו ב-11 הדקות האחרונות של המשחק מול עירוני קרית שמונה פיגור 1:0 לניצחון 1:3, הפעם הפועל ירושלים עשתה לעצמה חיים יותר קלים. שער עצמי שכבשה האורחת, בסמוך להפסקת המחצית, קבע 0:1 לזכות הפועל ירושלים, שבמחצית השנייה הגדילה את יתרונה עם שערים שכבשו: עידו קסוטו (46), רני תותי (59) המחליף, ונועם בלימן (80).

מכבי חיפה - הפועל חדרה 2:2

הירוקים מהכרמל, שסיימו את העונה שעברה עם המאזן הטוב ביותר בליגת מרכז של שנתון ילדים א', רושמים משחק שני ללא ניצחון. אחרי ההפסד 4:1 במשחק החוץ מול בית"ר ירושלים, סיימה הקבוצה בתוצאת שוויון 1:1 את המשחק הביתי מול הפועל חדרה, שהצליחה להתאושש מההפסד הביתי 5:0 למכבי פ"ת.

שער שכבש הקפטן האורח, איברהים חיג'אזי (14), העלה את חדרה ליתרון 0:1. מנגד, שער שכבש יונתן אשרף (38), קבע את תוצאת המחצית הראשונה - שוויון 1:1. מכבי חיפה הצליחה לחולל מהפך בשלב מתקדם, שער שכבש רודי ג'רוס, שהגיע מהפועל חיפה ועלה כמחליף, העלה את הירוקים ליתרון 1:2, אך בתוך תוספת הזמן שער שכבש ירדן מולי קבע 2:2 דרמטי

הפועל רעננה - בית"ר ירושלים 1:1

הקבוצה מהשרון עם תוצאת זהה לזה מהמחזור הראשון, במאזנה כבר שתי תוצאות תיקו במשחקי הבית, בעוד שהאורחת מהבירה, שהרשימה במחזור הפתיחה עם ניצחון גדול על מכבי חיפה, רושמת תוצאת תיקו ראשונה ומאכזבת משהו מבחינתה.

יונתן פטלביץ', שהגיע לקבוצה מא.ס "האדומים" אשדוד, כבש בדקה ה-23 את שערו השלישי העונה. דקה אחת לפני תום המועד החוקי שער שכבש איתי פוקס, שעלה כמחליף, מנע מרעננה הפסד וחילק את הנקודות בין הקבוצות.

הפועל פ"ת - הפועל ת"א 0:3

המשחק שנעל את משחקי השבת הסתיים בניצחון ביתי מרשים לזכות הקבוצה המודרכת ע"י משה אשכנזי, שסופרת שני ניצחונות, זאת לאחר ששבה בשבת שעברה עם ניצחון 1:2 על הפועל באר שבע. מנגד, הפועל ת"א, שהחלה עונה עם ניצחון ביתי גדול על הפועל ראשל"צ, רושמת הפסד ראשון.

לידור חכמון - שהרבה להבקיע בעונה שעברה בשורות היריבה העירונית, קבוצת ילדים א' של מכבי פ"ת דרום, כבש צמד שערים (14’, 25’) והעלה את קבוצתו ליתרון 0:2. לחכמון היה זה שער שלישי העונה. בשלהי המשחק נפסקה בעיטת פנדל לזכות הפועל פ"ת, אורן אביוב, שעלה כמחליף רבע שעה קודם לכן, כבש שער וקבע את תוצאת המשחק.