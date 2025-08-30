יום שבת, 30.08.2025 שעה 22:03
ספורט אחר  >> גלישת גלים

מדליית זהב לענת ליליאור בתחרות ה-WSL

הגולשת האולימפית הבכירה ניצחה בטורניר מהסבב העולמי, בו לקחו חלק 48 גולשות מהעולם. במקצה הגברים, עילי בוצ'ן סיים במקום התשיעי מבין 114 גולשים

|
ענת ליליאור (צילום: טופז חן)
ענת ליליאור (צילום: טופז חן)

הגולשת האולימפית הבכירה של ישראל, ענת ליליאור ממכבי תל-אביב, ניצחה בתחרות הגלישה ABANCA PANTIN CLASSIC GALICIA PRO מסבב ה-WSL העולמי, בו לקחו חלק 48 גולשות מכל העולם. 

ליליאור, שהציגה יכולת נהדרת לכל אורך התחרות - עלתה מצוין לגמר בו התחרו ארבע גולשות, והובילה לכל אורכו. ענת, בחולצה הלבנה, רשמה ציון כולל של 13.90 נקודות, בזכות שני הציונים הגבוהים בגמר - 7.13 נקודות ו-6.77 נקודות. 

ליליאור זכתה לתשבוחות על ההופעה והביצועים שלה לאורך הגמר, וממשיכה להשתייך לצמרת הגלישה העולמית. במקצה הגברים, עילי בוצ׳ן, הגולש ששייך למכבי תל אביב, התחרה גם הוא בתחרות וסיים במקום התשיעי מבין 114 גולשים.

עילי בוצעילי בוצ'ן (טל רומנו)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */