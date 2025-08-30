מדליית זהב לענת ליליאור בתחרות ה-WSL

הגולשת האולימפית הבכירה של ישראל, ענת ליליאור ממכבי תל-אביב, ניצחה בתחרות הגלישה ABANCA PANTIN CLASSIC GALICIA PRO מסבב ה-WSL העולמי, בו לקחו חלק 48 גולשות מכל העולם.

ליליאור, שהציגה יכולת נהדרת לכל אורך התחרות - עלתה מצוין לגמר בו התחרו ארבע גולשות, והובילה לכל אורכו. ענת, בחולצה הלבנה, רשמה ציון כולל של 13.90 נקודות, בזכות שני הציונים הגבוהים בגמר - 7.13 נקודות ו-6.77 נקודות.

ליליאור זכתה לתשבוחות על ההופעה והביצועים שלה לאורך הגמר, וממשיכה להשתייך לצמרת הגלישה העולמית. במקצה הגברים, עילי בוצ׳ן, הגולש ששייך למכבי תל אביב, התחרה גם הוא בתחרות וסיים במקום התשיעי מבין 114 גולשים.