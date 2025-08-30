יום שבת, 30.08.2025 שעה 22:05
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
63-52קרמונזה1
30-51אינטר2
30-21נאפולי3
30-21יובנטוס4
32-32מילאן5
31-22קומו6
30-11רומא7
31-12בולוניה8
22-22אטאלנטה9
11-11פיורנטינה10
11-11אודינזה11
11-11ורונה12
11-11קליארי13
11-11פיזה14
10-01גנואה15
13-12פארמה16
12-02לצ'ה17
02-01לאציו18
05-22ססואולו19
05-01טורינו20

אטאלנטה איבדה יתרון בדרך ל-1:1 מול פארמה

הקבוצה מברגמו עדיין ללא ניצחון בסרייה א', כשספגה בדקה ה-85 שער שוויון מרגליו של פטריק קוטרונה. במקביל, אורסוליני העניק לבולוניה 0:1 על קומו

|
דניאל מלדיני מאוכזב (רויטרס)
דניאל מלדיני מאוכזב (רויטרס)

המחזור השני בליגה האיטלקית המשיך הערב (שבת) עם המשחקים המוקדמים של אטאלנטה, ששמטה יתרון מול פארמה בדרך ל-1:1 בחוץ. במקביל, בולוניה השיגה שלוש נקודות ראשונות לעונה עם 0:1 על קומו. בהמשך, רומא תתארח אצל פיזה והאלופה נאפולי, תארח בביתה את קליארי.

פארמה - אטאלנטה 1:1

זה היה כל כך קרוב עבור שחקני ואוהדי אטאלנטה, שפתחו עונה עם חוסר וודאות גדול וחששות רבות. אחרי התיקו המאכזב מול פיזה במחזור שעבר, ה’לה דאה’ סיימו בתוצאה זהה, כשהפעם היא הייתה זו ששמטה יתרון, אחרי שמריו פשאליץ’ הצליח למצוא את הרשת בדקה ה-79, אבל פטריק קוטרונה, בהופעת הבכורה שלו במדי הצלבנים, שלח את הקבוצות הביתה ב-1:1 עם גול בכורה.

בולוניה - קומו 0:1

אחרי ההפסד במחזור הבכורה לרומא, הפעם ‘הרוסובלו’ הצליחו להשיג ניצחון ראשון, זאת בזכות הפנים של המועדון בשנים האחרונות, ריקרדו אורסוליני. הקיצוני ששב לסגל נבחרת איטליה ויפגוש את ישראל בפגרה הקרובה, כבש מתוך הרחבה את השער היחיד במשחק על החבורה הצעירה והעיקשת של ססק פברגאס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */