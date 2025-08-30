יום שבת, 30.08.2025 שעה 22:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

פורסם הלו"ז המלא של מכבי בליגה האירופית

אחרי שהבטיחו את מקומם במפעל היוקרתי שנה שנייה ברציפות, לצהובים נודע מתי ישחקו מול 8 היריבות. האלופה תתמודד בצאת יום כיפור מול דינמו זאגרב

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (האתר הרשמי של מכבי ת
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב אמנם הפסידה 1:0 לדינמו קייב ביום חמישי האחרון, אך זה הספיק לאלופה הישראלית להבטיח שוב, שנה שנייה ברציפות, את מקומה בליגה האירופית. הערב (שבת) פורסם לוח המשחקים של הצהובים עם ארבעה משחקי ‘בית’ בסרביה וארבעה משחקי חוץ.

לו”ז המשחקים המלא:

מחזור 1, 24.9 ב-19:45 (שעון ישראל): פאוק סלוניקי – מכבי ת"א (צאת חג ראש השנה)

מחזור 2, 2.10 ב-22:00: מכבי ת"א – דינמו זאגרב (צאת יום הכיפורים)

מחזור 3, 23.10 ב-22:00: מכבי ת"א – מיטיולן

מחזור 4, 6.11 ב-22:00: אסטון וילה – מכבי ת"א

מחזור 5, 27.11 ב-22:00: מכבי ת"א – ליון

מחזור 6, 11.12 ב-19:45: שטוטגרט – מכבי ת"א

מחזור 7, 22.01 ב-19:45: פרייבורג – מכבי ת"א

מחזור 8, 29.01 ב-22:00: מכבי ת"א – בולוניה

לאזטיץ': מרוצה מאיך שהקבוצה הגיבה לשינוי

כזכור, משחקי הבית של מכבי בליגה האירופית ייערכו באצטדיון TSC ארנה שבבאצ'קה טופולה, סרביה. השיטה – 8 הראשונות בסיום שלב הליגה יעפילו אוטומטית לשמינית הגמר. הקבוצות שידורגו במקומות 9-24 ישחקו בשלב נוקאאוט בשיטת הצלבה (מקום 9 נגד 24, מקום 10 נגד 23 וכו') של משחק בית ומשחק חוץ. המנצחות ישלימו את תמונת 16 המשתתפות בשמינית הגמר. הקבוצות שיסיימו במקומות 25-36 יסיימו את העונה האירופית שלהן ולא ינשרו לקונפרנס ליג, כפי שהיה נהוג בעונות קודמות.

