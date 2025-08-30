פתיחת עונה נהדרת להפועל ב"ש בנערים ב'

בעוד ליגת העל לנוער וליגת נערים א' – על בפגרת נבחרות, ליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2010, יצאה היום (שבת) לדרך יחד עם משחקי המחזור השני. הפועל באר שבע סגרה ניצחון שני רצוף (1:2 על הפועל ירושלים), מכבי חיפה התעוררה עם ניצחון מול הפועל פתח תקווה (1:2), לאחר שבשבוע שעבר נפרדה ב-2:2 עם מכבי פתח תקווה, ניצחון ראשון העונה גם להפועל ראשון לציון. נתניה ורעננה נפרדו ב-1:1, רמת גן וקריית שמונה סיימו ב-2:2. מוקדם יותר היום, מכבי תל אביב חגגה עם 1:2 על הפועל תל אביב בדרבי.

הפועל ירושלים – הפועל באר שבע 2:1

שחקניו של בר הרוש חוזרים הביתה עם ניצחון שני ברציפות מתחילת העונה. הדרומיים מבירת הנגב סופרים שש משש נקודות אפשריות, בזכות צמד שערים של אורי אברג'יל, למרות שהשופט, נבון בנימין, ציין כי השער הראשון היה עצמי של יהונתן ג'מו. לזכותה של הפועל ירושלים הבקיע איתי צמח, שהגיע ממחלקת הנוער של הפועל תל אביב בעונה החולפת (שיחק גם במכבי תל אביב).

מכבי חיפה – הפועל פתח תקווה 1:2

לאחר ה-2:2 מול מכבי פתח תקווה מהשבוע שעבר, חניכיו של אליעזר בן אהרון השאירו הנקודות בבית, עם ניצחון די משכנע מול הפועל פתח תקווה, שרושמת הפסד ליגה ראשון לעונה הנוכחית, זאת לאחר שבשבוע שעבר התכבדו בלא פחות מ-3:6 על הפועל ראשון לציון, העולה החדשה. אריאל דורה ואדר פרדה הבקיעו במחצית הראשונה לזכות הירוקים מהכרמל, עבדאללה סרסור צימק בעבור המלאבסים מהמרכז (בעונה שעברה סיים עם 76 שערים במדי קבוצת נערים ג' של מ.ס. כפר קאסם).

מ.ס. אשדוד – הפועל ראשון לציון 2:1

כשנדמה היה כי הקבוצות הולכות לחלוקת נקודות ראשונות העונה, הגיח משום מקום אלון עוז וקבע 1:2 בדקה ה-79 להתמודדות. הדר ישראל כבש ראשון לזכותה של אשדוד (פנדל), יאיר שברו השווה מהנקודה הלבנה והחזיר האמונה אצלו ואצל חבריו, שלא הרפו לרגע. על אף הניצחון המתוק, ראשון לציון, העולה החדשה לליגה, ספגה הכי הרבה שערים בליגה (שבעה). מ.ס. אשדוד עם שני הפסדים מתחילת העונה.

הפועל ראשון לציון נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה – מכבי נתניה 1:1

רעננה הייתה עדיפה במחצית השנייה, אך לא מצאה את הרשת בכדי להגדיל התוצאה ולהשיג ניצחון ראשון לעונה. בכל מקרה, שחקניו של עמי טיאר התאוששו מההפסד במחזור הראשון והשאירו נקודה עם טעם של עוד. למקומיים הבקיע איתן זייתון, בעוד ליהלומים, שספגו לראשונה העונה, הבקיע אורן נחמיאס.

הפועל רמת גן – הפועל קריית שמונה 2:2

לאחר ההפסד בשבוע שעבר, החבר'ה של תומר חזות שמטו אומנם שתי נקודות, אך השאירו אחת בבית. אילן עזריה ושחקניו, לעומת זאת, יעלו צפונה עם נקודה אחת, אחרי שבמסגרת המחזור הראשון השיגו שלוש נקודות יקרות להמשך הדרך. שלו ברי ואופק אליאסי הבקיעו לרמת גן. ברי הגיע מהפועל ראשון לציון, במדיה הבקיע בעונה החולפת לא פחות מ-18 שערים. לקריית שמונה השוו התוצאה אריאל גוזלנד, עם שער שני ברציפות ואורי ממן בשער על הבאזר.

אריאל גוזלנד (באדיבות הפועל קריית שמונה)

בני יהודה ת"א – מ.כ. נהלל יזרעאל (01/09, תל אביב שכונת התקווה סינתטי 2, 18:30)

מכבי פתח תקווה – הפועל ניר רמת השרון (01/09, פתח תקווה מכבי סינתטי, 20:00)

הפועל חדרה – בית"ר ירושלים (02/09, חדרה מתחם אימונים סינתטי, 19:45)