כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

מ.ס צעירי כפר כנא תגיע לפגישת עסקת טיעון

בעוד אף אחד משחקני הקבוצה הבוגרת לא עבר את הבקרה, מחר יתקיים דיון ב-13:00 בנוכחות נציגיה לקראת מה שעתיד לחרוץ גורלה. על השולחן: הורדת ליגה

|
אנשי כל הקבוצות בכפר כנא יחד עם שחקני הקבוצה המאוחדת וראש המועצה (באדיבות עיריית כפר כנא)
אנשי כל הקבוצות בכפר כנא יחד עם שחקני הקבוצה המאוחדת וראש המועצה (באדיבות עיריית כפר כנא)

מה יעלה בגורלה של מ.ס. צעירי כפר כנא? רק באחרונה פורסם ב-ONE כי במועצה המקומית מדברים על איחוד, אבל לא ברור היכן האיחוד הזה ייצא לפועל – האם בליגה א' או בליגה ב', הרי שמחר בצהריים (ראשון, 13:00), נציגי המועדון ייפגשו עם אנשי ההתאחדות לכדורגל בדבר עסקת טיעון שצפויה להירקם. תנאי הפתיחה בנושא: הורדת ליגה, לעונת המשחקים 2025/26.

מעבר לכך, בין האפשרויות הנוספות שיוצגו על השולחן: פירוק מוחלט של הקבוצה הבוגרת במועדון והיעלמותה לאחר 11 שנות פעילות ו/או הפחתת נקודות – מה שנראה, כרגע לפחות, הכי פחות ריאלי, לנוכח האשמות החמורים העומדים כנגד המועדון ואנשיה בהתאם לחומרים המצויים בידי ההתאחדות לכדורגל.

בשישי האחרון, מ.ס. צעירי כפר כנא, תחת הדרכתו של מוחמד (בירתי) עבאס הפסידה 2:0 למכבי נווה שאנן, העולה הטרייה מליגה ב'. כפר כנא עלתה להתמודדות עם שחקני נוער בלבד, הרי שאף אחד משחקי הבוגרים שלה טרם אושר בבקרה התקציבית, לנוכח מה שקורה איתה אל מול המערכת המשפטית של ההתאחדות לכדורגל (עסקת הטיעון שבדרך).

עד כה טרם הועבר מכתב לקבוצה זו או אחרת מליגה ב' צפון א'/ב' בדרך היתכנות לעלייה לליגה א' צפון על חשבון מ.ס. צעירי כפר כנא, אם וכאשר יוחלט להורידה מהליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי לליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, לנוכח האשמות כנגדה (הקבוצה) ומי מאנשיה (בעלי תפקיד ושחקנים) כמפורט בכתב האישום שהועבר.

מ.ס. צעירי כפר כנא הוקמה מחדש בעונת המשחקים 2014/15 לאחר שעונה קודם לכן מכבי כפר כנא, שהוקמה בשנת 1971 התפרקה ונעלמה. בעונת 2000/01 זכתה מכבי כפר כנא בגביע הטוטו בליגה הארצית, עוד כשהייתה קיימת לה הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, ליגה שצפויה לחזור לקדמת הבמה בעונת המשחקים 2027/28.

