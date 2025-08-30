יום שבת, 30.08.2025 שעה 20:24
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
31-12אוססונה12
23-32ריאל סוסיאדד13
24-33אתלטיקו מדריד14
24-23סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
07-33לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

אתלטיקו מדריד נפרדה רק ב-1:1 עם אלאבס

החבורה של דייגו סימאונה ממשיכה לאכזב בפתיחת העונה, כשהיא עדיין ללא ניצחון אחרי שלושה מחזורים. ג׳וליאנו סימאונה כבש ראשון, ויסנטה איזן בפנדל

|
ג׳וליאנו סימאונה (רויטרס)
ג׳וליאנו סימאונה (רויטרס)

אחרי שנפתח אמש (שישי), המחזור השלישי בליגה הספרדית נמשך גם הערב, כשבשחק הראשון להיום, אתלטיקו מדריד התארחה אצל אלאבס וסיימה איתה ב-1:1 מאכזב מבחינתה, כשהקולוצ׳ונרוס עדיין ללא ניצחון העונה.

החבורה של דייגו סימאונה דווקא פתחה נהדר, כשג׳וליאנו סימאונה כבש כבר בדקה השביעית ושחרר הרבה לחץ לאביו. אלא ששבע דקות בלבד חלפו וקרלוס ויסנטה איזן מהנקודה הלבנה בדרך ל-1:1. במחצית השנייה המשחק הופסק לדקות ארוכות לאחר שאירע אירוע רפואי ביציע. 

למרות תוספת הזמן הארוכה, שתי הקבוצות לא הצליחו לכבוש שערים נוספים עד הסיום ונפרדו בחלוקת נקודות. אתלטיקו ממשיכה בפתיחת העונה המאכזבת שלה כשהיא יוצאת לפגרת הנבחרות עם שתי נקודות בלבד מתוך תשע אפשריות. מנגד, אלאבס יכולה להיות מרוצה כשהיא עם ארבע נקודות.

