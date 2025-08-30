אתלטיקו מדריד נפרדה רק ב-1:1 עם אלאבס

אחרי שנפתח אמש (שישי), המחזור השלישי בליגה הספרדית נמשך גם הערב, כשבשחק הראשון להיום, אתלטיקו מדריד התארחה אצל אלאבס וסיימה איתה ב-1:1 מאכזב מבחינתה, כשהקולוצ׳ונרוס עדיין ללא ניצחון העונה.

החבורה של דייגו סימאונה דווקא פתחה נהדר, כשג׳וליאנו סימאונה כבש כבר בדקה השביעית ושחרר הרבה לחץ לאביו. אלא ששבע דקות בלבד חלפו וקרלוס ויסנטה איזן מהנקודה הלבנה בדרך ל-1:1. במחצית השנייה המשחק הופסק לדקות ארוכות לאחר שאירע אירוע רפואי ביציע.

למרות תוספת הזמן הארוכה, שתי הקבוצות לא הצליחו לכבוש שערים נוספים עד הסיום ונפרדו בחלוקת נקודות. אתלטיקו ממשיכה בפתיחת העונה המאכזבת שלה כשהיא יוצאת לפגרת הנבחרות עם שתי נקודות בלבד מתוך תשע אפשריות. מנגד, אלאבס יכולה להיות מרוצה כשהיא עם ארבע נקודות.