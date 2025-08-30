סברינה סיכם בפורטוגל, קאני בדרך למכבי חיפה

מכבי חיפה הודיעה באופן רשמי כי הקשר קסנדר סברינה ימריא הלילה (בין שבת לראשון) לפורטוגל ויחתום, בכפוף לסיכום סופי ובדיקות רפואיות, בקאסה פיה מהליגה הפורטוגלית הראשונה, וזאת בהשאלה לעונה אחת. סברינה הצטרף לחיפאים בספטמבר 2024 ורשם בישול אחד ושישה שערים בעונה שעברה.

הפרידה מסברינה למעשה מפנה מקום לשחקן זר נוסף בקבוצה של המאמן הארגנטינאי דייגו פלורס ולא רק, כשלמעשה, שחרורו של הקיצוני סולל את דרכו הסופית של סילבה קאני מבית”ר ירושלים למכבי חיפה תמורת תשלום של מיליון אירו.

סברינה הוא לא היחיד שייפרד מהירוקים, כשחיפה עוד הודיעה שהקשר הצעיר בן ה-21, ליאם חרמש, צפוי להמריא הלילה גם הוא וזאת למולדובה, על מנת לבצע בדיקות רפואיות בשריף טירספול ולעבור בהשאלה לעונה אחת.

ליאם חרמש (עמרי שטיין)

ובין מגוון ההודעות מצד המועדון מהכרמל, הוצג גם דו”ח הפציעות לגבי כמה שחקנים בסגל. ליאור קאסה שנפגע בברך שמאל, עבר בדיקת MRI, ממנה עולה כי אינו סובל מקרע במינסקוס. בימים הקרובים יושלם הבירור בחומרת הפציעה ובכל מקרה הוא אינו בסגל למשחק מחר (שבת) ב-20:30 מול בית”ר.

חוץ מקאסה, לגבי מצבו של ליסב עיסאת – הבלם פרק באימון את כתף שמאל. גם הוא עבר בדיקת MRI, בה אובחן כי ישנה פריקה מלאה של הכתף. השחקן החל בטיפול שמרני וייעדר לפחות בחודשיים הקרובים. גיא מלמד מחלים מקרע בשריר האחורי וישוב בעוד שלושה שבועות לאימונים מלאים. קנג’י גורה החלים מהקרע בשריר והחל באימונים מלאים, לא יהיה בסגל למשחק מחר, אך צפוי להיות כשיר לאחר פגרת הנבחרות.