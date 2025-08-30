יום שבת, 30.08.2025 שעה 20:23
כדורגל ישראלי

סברינה סיכם בפורטוגל, קאני בדרך למכבי חיפה

הירוקים הודיעו שהקיצוני יושאל לעונה לקאסה פיה, מפנה מקום לזר וסולל את דרכו של שחקן בית"ר לכרמל. חרמש יעזוב לשריף טירספול, וגם: מצב הפצועים

|
קסנדר סברינה וסילבה קאני (עמרי שטיין ושחר גרוס)
קסנדר סברינה וסילבה קאני (עמרי שטיין ושחר גרוס)

מכבי חיפה הודיעה באופן רשמי כי הקשר קסנדר סברינה ימריא הלילה (בין שבת לראשון) לפורטוגל ויחתום, בכפוף לסיכום סופי ובדיקות רפואיות, בקאסה פיה מהליגה הפורטוגלית הראשונה, וזאת בהשאלה לעונה אחת. סברינה הצטרף לחיפאים בספטמבר 2024 ורשם בישול אחד ושישה שערים בעונה שעברה.

הפרידה מסברינה למעשה מפנה מקום לשחקן זר נוסף בקבוצה של המאמן הארגנטינאי דייגו פלורס ולא רק, כשלמעשה, שחרורו של הקיצוני סולל את דרכו הסופית של סילבה קאני מבית”ר ירושלים למכבי חיפה תמורת תשלום של מיליון אירו.

סברינה הוא לא היחיד שייפרד מהירוקים, כשחיפה עוד הודיעה שהקשר הצעיר בן ה-21, ליאם חרמש, צפוי להמריא הלילה גם הוא וזאת למולדובה, על מנת לבצע בדיקות רפואיות בשריף טירספול ולעבור בהשאלה לעונה אחת.

ליאם חרמש (עמרי שטיין)ליאם חרמש (עמרי שטיין)

ובין מגוון ההודעות מצד המועדון מהכרמל, הוצג גם דו”ח הפציעות לגבי כמה שחקנים בסגל. ליאור קאסה שנפגע בברך שמאל, עבר בדיקת MRI, ממנה עולה כי אינו סובל מקרע במינסקוס. בימים הקרובים יושלם הבירור בחומרת הפציעה ובכל מקרה הוא אינו בסגל למשחק מחר (שבת) ב-20:30 מול בית”ר.

חוץ מקאסה, לגבי מצבו של ליסב עיסאת – הבלם פרק באימון את כתף שמאל. גם הוא עבר בדיקת MRI, בה אובחן כי ישנה פריקה מלאה של הכתף. השחקן החל בטיפול שמרני וייעדר לפחות בחודשיים הקרובים. גיא מלמד מחלים מקרע בשריר האחורי וישוב בעוד שלושה שבועות לאימונים מלאים. קנג’י גורה החלים מהקרע בשריר והחל באימונים מלאים, לא יהיה בסגל למשחק מחר, אך צפוי להיות כשיר לאחר פגרת הנבחרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */