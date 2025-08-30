יום שבת, 30.08.2025 שעה 20:23
"גלוך לא הרשים, אך היה קורבן כי הוצב בשמאל"

בהולנד ביקרו את הקשר הישראלי אחרי ה-1:1 המאכזב של אייאקס: "זה ערב כואב בשבילו", אך האשימו את המאמן: "ברחאוס קדוש, למה אוסקר לא שיחק כ-10?"

אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך שיחק הערב (שבת) את משחקו הרביעי במדי אייאקס, כשפתח בהרכב בפעם השנייה ברציפות בליגה ההולנדית מול העולה החדשה וולנדאם. הקשר הישראלי הצעיר לא הצליח להשפיע הפעם וירד במחצית, כשקבוצתו סיימה רק ב-1:1 מאכזב מול העולה החדשה וולנדאם.

חלק מאוהדי אייאקס הופתעו מאותו חילוף של גלוך, כך על פי אתר הספורט ההולנדי ‘voetbalzone’ – בו העלו את אותה תהייה גם כן: “מאמן הקבוצה מאמסטרדם החליט להפתיע ולהוציא את הקשר אוסקר גלוך”. מנגד הוסיפו: “הוא פתח כקיצוני שמאלי, אך בקושי עשה רושם”.

בכלי תקשורת מקומי אחר הנקרא ‘vi’, ניתחו מקצועית את החילוף של גלוך: “המאמן העלה את אוליבר אדוורדסן במקום אוסקר גלוך בניסיון לשבור את העמידה הסטטית של קבוצתו”. ב-’AD’ התמקדו בפן המנטלי: “זה היה ערב כואב עבור החתמת המפתח אוסקר גלוך באופן אישי. הקשר שנרכש ב-14 מיליון אירו הוחלף במחצית”.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

באתר ‘soccernews’ האשימו את המאמן: “הצבתו של גלוך בצד שמאל ושל ברחאוס בתפקיד ה-10, לא עבדה והישראלי הפך לקורבן”, וגם הביאו תגובה בולטת מתוך הקהל נגד המהלך הטקטי של ג'ון הייטינחה: “אתה שם את הקשר הכי טוב שלך (גלוך) באגף שמאל. ואז אתה מחליף אותו בקיצוני שמאלי במחצית. פשוט תירו בי. כי ברחאוס קדוש”.

