מחאה פרו פלסטינית בסמוך לאולם של הנבחרת

נבחרת ישראל תעלה היום (שבת, 21:30) לפרקט בפולין כדי לפגוש את הנבחרת המקומית, במסגרת ההתמודדות השנייה של אריאל בית הלחמי וחניכיו באליפות אירופה, זאת אחרי הניצחון על איסלנד במשחק הראשון. בינתיים, תמונות קצת פחות נעימות מגיעות מהמדינה שם.

מחוץ לאולם בקטוביץ’, בכיכר שרחוקה כ-3 דקות, הגיעו כ-30 אנשים, וביצעו מחאה פרו פלסטינית כנגד ישראל. התושבים הניפו לא מעט דגלי פלסטין, ולא מעט שלטים, ובין המשפטים שהיו כתובים על השלטים הם: “די לרצח בעזה”, ועוד כמה דברים בפולנית.

יש לציין שהנבחרת כלל לא עברה דרך המקום הזה, וכנראה שאין אישור מבחינת המשטרה לבצע את המחאה מחוץ לאולם, ואותם אנשים עשו זאת במרחק של שלוש דקות מהאולם, שוב, כאמור, במקום שבו האוטובוס של הנבחרת כלל לא עבר והשחקנים לא חוו זאת, כך שהם יכולים להתרכז במשחק. לאחר המחאה הזו, נוצרה מחאה שנייה מעט מאוחר יותר, כאשר היא כבר הייתה הרבה יותר קרובה לאולם.

מחאה נגד ישראל (משה ברדה)

ההפגנות נגד ישראל (משה ברדה)