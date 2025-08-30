יום שבת, 30.08.2025 שעה 20:21
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6224-2783טורקיה1
4133-1782סרביה2
4256-2183לטביה3
4245-2233אסטוניה4
3130-1312פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
7311-3704ליטא1
6247-3183גרמניה2
4169-2022פינלנד3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3294-2103מונטנגרו6
 בית 3 
5199-2223איטליה 1
4225-2073גאורגיה2
264-911בוסניה3
266-751יוון4
183-691ספרד 5
191-641קפריסין6
 בית 4 
3156-1352בלגיה1
271-831ישראל2
2154-1352איסלנד3
264-921צרפת4
295-1051פולין5
1105-951סלובניה6

מחאה פרו פלסטינית בסמוך לאולם של הנבחרת

נבחרת ישראל תפגוש את פולין היום ב-21:30, ובינתיים כ-30 אנשים באו לכיכר בקרבת האולם עם דגלי פלסטין ושלטים. משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
ההפגנות נגד ישראל (משה ברדה)
ההפגנות נגד ישראל (משה ברדה)

נבחרת ישראל תעלה היום (שבת, 21:30) לפרקט בפולין כדי לפגוש את הנבחרת המקומית, במסגרת ההתמודדות השנייה של אריאל בית הלחמי וחניכיו באליפות אירופה, זאת אחרי הניצחון על איסלנד במשחק הראשון. בינתיים, תמונות קצת פחות נעימות מגיעות מהמדינה שם.

מחוץ לאולם בקטוביץ’, בכיכר שרחוקה כ-3 דקות, הגיעו כ-30 אנשים, וביצעו מחאה פרו פלסטינית כנגד ישראל. התושבים הניפו לא מעט דגלי פלסטין, ולא מעט שלטים, ובין המשפטים שהיו כתובים על השלטים הם: “די לרצח בעזה”, ועוד כמה דברים בפולנית.

יש לציין שהנבחרת כלל לא עברה דרך המקום הזה, וכנראה שאין אישור מבחינת המשטרה לבצע את המחאה מחוץ לאולם, ואותם אנשים עשו זאת במרחק של שלוש דקות מהאולם, שוב, כאמור, במקום שבו האוטובוס של הנבחרת כלל לא עבר והשחקנים לא חוו זאת, כך שהם יכולים להתרכז במשחק. לאחר המחאה הזו, נוצרה מחאה שנייה מעט מאוחר יותר, כאשר היא כבר הייתה הרבה יותר קרובה לאולם.

מחאה נגד ישראל (משה ברדה)מחאה נגד ישראל (משה ברדה)
ההפגנות נגד ישראל (משה ברדה)ההפגנות נגד ישראל (משה ברדה)
ההפגנות הפרו פלסטיניות (משה ברדה)ההפגנות הפרו פלסטיניות (משה ברדה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */