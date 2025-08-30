מכבי ת"א חגגה בדרבי של נערים ב' עם 1:2

הדרבי התל אביבי הראשון של העונה בנערים ב', נצבע בצהוב. מכבי תל אביב ניצחה הערב (שבת) 1:2 את הפועל אחרי משחק מותח בקריית שלום.

המשחק נפתח בשליטה צהובה של המארחת שכבר אחרי 7 דקות סיכנה את השער, עמית יהייס מהמצטיינים על המגרש קיבל כדור רוחב בתוך הרחבה בעט למסגרת, כדור שהורחק מהקו על ידי עידו דביר.

הקהל בקריית שלום (שחר גרוס)

אגבריה ודבי עולים לכדור גובה (שחר גרוס)

הצהובים המשיכו לשלוט כשבדקה ה-14 הם גם מצאו את הרשת. נגיעת יד של נעם אלמדין הובילה לשריקה של השופט לכדור עונשין מ-11 מטרים. עידן סיסאי מלך השערים של העונה שעברה (20 שערים), דייק מהנקודה הלבנה והעלה את המקומיים ליתרון.

יהונתן סופר (שחר גרוס)

4 דקות מאוחר יותר היה זה מוחמד אגבריה שהשתלט עם החזה, על כדור ארוך בתוך הרחבה בעט אל השער והכפיל את היתרון. הפועל תל אביב לא הרימה ידיים ובדקה ה-25, אדיסו אלמו השחקן הטוב ביותר על המגרש עבור האדומים הערב, עבר שני שחקנים בדריבל מוצלח ובעט בעיטה מדויקת שהכניעה את השוער וצימצמה את התוצאה 2:1.

מוחמד אגבריה (שחר גרוס)

שחקני הפועל חוגגים (שחר גרוס)

שחקני מכבי מאושרים (שחר גרוס)

המשחק המשיך להיות חם כשרון רובין השופט המרכזי שלף 10 כרטיסים צהובים, שלושה להפועל ועוד שבעה למקומיים. במחצית השנייה הקצב נותר גבוה אך שתי הקבוצות התקשו להגיע למצבים מסוכנים, יהושוע סמג'ה וסיסו מהצד הצהוב בלטו במיוחד. כשמעבר השני דניאל סידון ואדיסו אלמו ניסו להשוות את המשחק.

יהונתן סופר (שחר גרוס)

שחקני מכבי חוגגים (שחר גרוס)

כמו כן, מי שהגיע להביט בחבורה הצעירה הוא אורי עזו, הקשר בן ה-20 שדורש שיחרור מידיי מהקבוצה הצהובה. עם זאת בחר להגיע ולהסתכל על שנתון 2010, מנצחים את הדרבי ושומרים על העיר צהובה.

עידן סיסאי (שחר גרוס)

יהלי אברהם מנסה להגן (שחר גרוס)