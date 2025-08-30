"מנצ'סטר יונייטד חגגו כאילו זכו במונדיאל"

אחרי שבוע קשה עם ההדחה המביכה מגביע הליגה מול גרימסבי מהליגה הרביעית, מנצ’סטר יונייטד סוף סוף חייכה הערב (שבת), אחרי שגברה 2:3 על ברנלי והשיגה ניצחון ראשון לעונת הפרמייר ליג בזכות שער ניצחון של ברונו פרננדש בפנדל עמוק בתוך תוספת הזמן.

החבורה של רובן אמורים, שספגה ביקורת קשה בשבועות האחרונים בעקבות פתיחת עונה רעה והדחה כואבת מגביע הליגה באמצע השבוע, הצליחה להתעלות ברגעי לחץ ולסמן אולי נקודת מפנה.

בסקיי ספורטס תהו אם זהו הרגע שבו העונה של השדים האדומים באמת מתחילה. העיתונאי וויליאם ביטיבירי כתב: “יכול להיות שזו תחילתה האמיתית של העונה? יש בזה משהו כמעט פיוטי – החמצת הפנדל של ברונו פרננדש באמצע השבוע, ההפסד בדו־קרב מהנקודה, ואז דווקא היום הוא פתח וסיים מהנקודה הלבנה. יונייטד חיפשה ניצחון שיחזיר לה את האמונה, ואולי זה מה שירים את הקבוצה הזאת”.

הפרשן פול מרסון היה הרבה יותר ציני, כשהתייחס לחגיגות של השחקנים אחרי שריקת הסיום: “הם חגגו כאילו זכו במונדיאל. דאלו ופרננדש קפצו בטירוף, לא ראיתי כאלה חגיגות גם אחרי גמר גביע עולם”

גם העיתונאי זיני בוסוול החמיא לקפטן: “איזו הוכחת אופי של ברונו פרננדש. אחרי שבוע כל כך קשה, עם לחץ כבד עליו ועל הקבוצה, הוא עמד בלחץ וכבש את השער שהבטיח את שלוש הנקודות. רובן אמורים היה חייב נואשות את שלוש הנקודות האלה”.