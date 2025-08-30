יום שבת, 30.08.2025 שעה 20:23
כדורסל ישראלי

הרכש החדש של חולון כאן: חסן מרטין בישראל

הפאוור פורוורד/סנטר, אקס אולימפיאקוס, נחת בארץ ויחבור לאימוני הקבוצה בסגול אחרי בדיקות רפואיות: "מתרגש, מצפה מעצמי להיות השחקן שהייתי תמיד"

|
חסן מרטין בישראל (דודי אוחיון הפועל חולון)
חסן מרטין בישראל (דודי אוחיון הפועל חולון)

לפני יומיים, חסן מרטין חתם בהפועל חולון והצטרף למועדון בחוזה זמני עם אופציה בלעדית להמשך את ההתקשרות עד לסיום העונה. היום (שבת) לפנות ערב, השחקן נחת בישראל ויחבור לאימוני הקבוצה בסגול אחרי שיעבור בדיקות רפואיות.

לאחר נחיתתו אמר מרטין: "קודם כל אני מתרגש, אני פשוט בכנות מוכן להתחיל. אהבתי את קבלת הפנים החמה של האוהדים, אני מוכן לעונה. הסגל שלנו די חדש, האמת ששיחקתי עם מנפורד בקולג', אז יש לי היכרות איתו, אבל יש לנו הרבה שחקנים חדשים, נצטרך כימיה בינינו והכל יהיה בסדר".

עוד מהפאוור פורוורד/סנטר: "אני מצפה מעצמי להיות השחקן שהייתי תמיד, לתקוף את הטבעת, לתת הגנה חזקה, לשחק עם אנרגיות". לסיום, היה לו גם מסר לאוהדים: "אני אוהב אתכם, אני לא יכול לחכות לראות את כולכם, ולהשיג ניצחונות גדולים השנה! יאללה חולון".

למרטין רקורד מרשים בכדורסל האירופי, ביורוליג, ביורוקאפ ובצ'מפיונס ליג שכולל את אולימפיאקוס, הכוכב האדום בלגרד, בודוצ'נוסט ממונטנגרו וביירות הגרמנית. בן ה-29 שיחק 78 משחקים ביורוליג, רשם שנתיים באולימפיאקוס ועונה נוספת במדי הכוכב האדום בלגרד.

