אביב אברהם בהרכב ק"ש, אלטמן בהפועל פ"ת

עירוני קריית שמונה תארח הערב (שבת) ב-20:15 את הפועל פתח תקווה, עבורה זהו המחזור הראשון ולמעשה משחק החזרה לליגת העל. הצפוניים הפסידו במחזור הפתיחה להפועל תל אביב וינסו לצבור שלוש נקודות ראשונות, המלאבסים מנגד מגיעים עם אותה המטרה.

הרכב עירוני ק"ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, אנתוני לימבומה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

הרכב הפועל פ"ת: עומר כץ, עידן כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר, תומר אלטמן, נדב נידם, גולן בני, צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי וקליי.

שחקני הפועל פתח תקווה (חגי מיכאלי)

באשר למפגשי העבר בין הצדדים, מדובר במשחק ראשון בין שתי הקבוצות מזה עשור, כאשר שני המועדונים לא נפגשו ב-10 השנים האחרונות בעקבות כך שלא היו באותה ליגה. המשחקים האחרונים ביניהן – קריית שמונה ניצחה פעמיים: 2:3 ו-1:3, כשבאותה עונה המלאבסים ירדו ליגה.