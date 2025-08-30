יום שבת, 30.08.2025 שעה 19:36
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

גורדנה בהרכב אשדוד, שמיר יפתח מנגד

תמם וקול ישלימו את שלישיית הקישור של סילבס מול בני סכנין ב-20:30, כאשר גם אנסה ובאטום יפתחו. מימר יקבל את שחקני הרכש ויעלה עם מריניאן ואזוגי

|
הפנדל של רועי גורדנה (אורן בן חקון)
הפנדל של רועי גורדנה (אורן בן חקון)

הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והערב (שבת, 20:30) היא ממשיכה עם המחזור השני, כאשר מ.ס אשדוד פוגשת את בני סכנין באצטדיון הי”א. 

הקבוצה מעיר הנמל אמנם לא פתחה טובה את העונה עם משחקים פחות טובים בגביע הטוטו ואף הפסד לאותה בני סכנין במשחקי הדירוג, אך דווקא בשבוע שעבר, במחזור הראשון של העונה, השיגו מהפך גדול על הפועל ירושלים בדרך ל-1:2 וניצחון בכורה.

הרכב מ.ס אשדוד: נימצ’יצקי, ביטון, דיקאטה, ישילירמק, בן זקן, לוי, קול, תמם, גורדנה, אנסה ובאטום.

בצד השני של המתרס, בבני סכנין היו כל מיני בעיות בתקופה האחרונה כשבמוקד איסור על רישום שחקנים שריחף על המועדון ורק בימים האחרונים אושר להם לרשום את הרכשים החדשים, כשבמחזור הפתיחה, ללא הרבה שחקנים, הפסידו 2:1 לבית”ר ירושלים בבית.

הרכב בני סכנין: אבו ניל, אבו עביד, בושנאק, גנטוס, ברוצ’יץ’, אזוגי, שמיר, טאהא, מירניאן, סלמן, קוג’ו.

