ליגה גרמנית 25-26
62-72איינטרכט פרנקפורט1
43-52סט. פאולי2
30-61באיירן מינכן3
31-31וולפסבורג4
31-31אוגסבורג5
31-21אוניון ברלין6
30-11פ.צ. קלן7
32-22שטוטגרט8
34-32הופנהיים9
36-22לייפציג10
13-31בורוסיה דורטמונד11
15-42באייר לברקוזן12
11-02בורוסיה מנשנגלדבאך13
12-02המבורג14
17-42ורדר ברמן15
01-01מיינץ16
03-11פרייבורג17
05-12היידנהיים18

עדיין ללא ניצחון: באייר לברקוזן ספגה 3:3 דרמטי

אחרי הפסד במחזור הפתיחה, סגנית אלופת גרמניה איבדה הובלה כפולה בדקה ה-94 מול ברמן למרות יתרון מספרי. 0:2 ללייפציג, מה עשתה יריבת מכבי ת"א?

|
שחקני באייר לברקוזן מאוכזבים (רויטרס)
שחקני באייר לברקוזן מאוכזבים (רויטרס)

המחזור השני של הליגה הגרמנית המשיך היום (שבת) עם כמה משחקים מסקרנים, כשבמוקד באיירן לברקוזן שוב לא ניצחה ואף ספגה 3:3 דרמטי במיוחד מול ורדר ברמן. לעומתה, לייפציג השיגה 0:2 על היידנהיים ושלוש נקודות ראשונות העונה. בנוסף, פרנקפורט רשמה 0:3 על הופנהיים ושטוטגרט, יריבת מכבי ת”א בליגה האירופית, 0:1 על בורוסיה מנשנגלדבאך.

ורדר ברמן – באייר לברקוזן 3:3

החבורה של אריק טן האח רצתה לאסוף שלוש נקודות ראשונות כאמור, לאחר שבמחזור הפתיחה נכנעה 2:1 מפתיע להופנהיים. זה נראה היה בדרך הבטוחה לניצחון, אך למרות הובלה כפולה – לברקוזן ספגה בדקה ה-94 ואיבדה שתי נקודות יקרות להמשך הדרך.

פטריק שיק כבש שער מוקדם כבר בדקה החמישית ומליק טילמן הכפיל (35’). ברמן חזרה למשחק על סף המחצית מפנדל מדויק של רומאנו שמיד (44’), אך שיק הרגיע כשהשלים צמד בפנדל משלו בדקה ה-64 עם החזרה מההפסקה כשניקלאס שטארק עוד הורחק בעקבות העבירה שהובילה לכדור העונשין. בדקה ה-76, איזק שמידט צימק שוב לזכות המארחת בזכות טעות של מארק פלקמן ובדקה ה-94 הגיע הרגע הגדול של ברמן, כשעבדול קארים קוליבאלי כבש שוב לרשתה של לברקוזן המאוכזבת.

אריק טן האח (רויטרס)אריק טן האח (רויטרס)

לייפציג – היידנהיים 0:2

הקבוצה הביתית סיימה בטעם רע את העונה שעברה עם חוסר הצלחה משווע במחזורים האחרונים. גם עונת 25/26 נפתחה בצורה כואבת עם תבוסה מוחצת בדמות 6:0 לבאיירן מינכן. הפעם, מול יריבה חלשה, אולה ורנר וחניכיו לא הסתבכו. בתום מחצית מאופסת, כריסטוף באומגרטנר העלה את לייפציג ליתרון בדקה ה-48. חצי שעה אחר כך, רומולו קרדוסו הכפיל (78’) בדרך לשלוש נקודות בטוחות.

הופנהיים – פרנקפורט 3:1

פרנקפורט נראית נהדר מפתיחת העונה. במחזור הראשון היא השיגה 1:4 על ורדר ברמן והערב ניצחה שוב באופן מרשים כדי להתברג עם מאזן מושלם בחלק העליון של הטבלה. המארחת מנגד, ירדה לקרקע לאחר ה-1:2 המפתיע על לברקוזן במחזור הפתיחה. בהתמודדות עצמה, ריטסו דואן כבש צמד תוך 10 דקות (17’, 27’) וגם בישל לג'אן אוזון (51’). גרישה פרומל רק צימק (91’).

שטוטגרט – מנשנגלדבאך 0:1

שטוטגרט הפסידה 1:0 לאוניון ברלין במחזור הראשון, כשכעת היא סיימה את המשחק במחזור השני עם תוצאה דומה – אך לטובתה. הקבוצה שהוגרלה מול מכבי תל אביב בליגה האירופית צברה שלוש נקודות ראשונות מבחינתה העונה והיא עשתה זאת עם שער מאוחר יחסית של צ’ימה אנדרס, רק בדקה ה-79 של המפגש.

