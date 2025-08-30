יום שבת, 30.08.2025 שעה 17:57
63-52קרמונזה1
30-51אינטר2
30-21נאפולי3
30-21יובנטוס4
30-21קומו5
32-32מילאן6
30-11רומא7
11-11אטאלנטה8
11-11פיורנטינה9
11-11אודינזה10
11-11ורונה11
11-11קליארי12
11-11פיזה13
10-01גנואה14
12-02לצ'ה15
01-01בולוניה16
02-01לאציו17
02-01פארמה18
05-22ססואולו19
05-01טורינו20

"חימנס? אנחנו בודקים אופציה לטרייד עם רומא"

כחצי שעה לפני שמילאן החלה את משחקה אמש, המנהל המקצועי איגלי טארה סיפק ראיון חריג לתקשורת כשהתבטא נגד שני שחקנים שפתחו בהרכב. וגם: אקנג'י

|
איגלי טארה (רויטרס)
איגלי טארה (רויטרס)

לראשונה העונה, מילאן הצליחה להשיג ניצחון כשאתמול בערב (שישי), היא גברה 0:2 על לצ’ה, כשנפסלו לה גם שני שערים נוספים. אך מי שתפס את אור הזרקורים היה דווקא המנהל המקצועי של הקבוצה, איגלי טארה, שהתראיין כחצי שעה לפני שריקת הפתיחה וסיפק אמרות שלא הותירו את התקשורת האיטלקית בשקט.

טארה, שנכנס לתפקידו בתחילת הקיץ ואמון על הרכש של הרוסונרי, הקבוצה שעברה את מתיחת הפנים הגדולה ביותר באיטליה, דיבר על האפשרות של טרייד עם רומא ואמר: “ארטם דובביק הוא אפשרות עבורנו. נראה אחרי המשחק. אני לא חושב שאפשר להחזיק גם אותו וגם את סנטיאגו חימנס בקבוצה, כך שנראה אם עסקת חליפין אפשרית”.

המנהל המקצועי המשיך ודיבר גם על האפשרות שמונוס יוסא יעזוב: “אנחנו נראה גם כאן אחרי המשחק. יש לנו סיכום עם אטאלנטה לגבי מכירתו, אבל הפציעה של ארדון ישארי סיבה את התכניות שלנו”. על הנייר, הכל נראה תקין, אלא שגם מוסא וגם חימנס, פתחו בהרכב ועלו לדשא על רקע הדיבור על עזיבתם האפשרית.

סנטיאגו חימנס מצביע על הסמל אחרי השער שכבש (רויטרס)סנטיאגו חימנס מצביע על הסמל אחרי השער שכבש (רויטרס)

החלוץ המקסיקני אף כבש (שער שנפסל), חגג כשהצביע על הסמל של מילאן והתבטא לא פעם במהלך הקיץ על רצונו להישאר במדים האדומים-שחורים. כעת, כשהחלון נסגר בעוד כיומיים, נותר לראות האם צמד השחקנים ישאר לעונה נוספת וירוויח את מקומו בסגל, או שמא האמירה הנחרצת של האלבני חתמה את דרכם בקבוצה.

בנושא אחר, טארה אף התבטא בנוגע למנואל אקנג’י, שמועמד לחיזוק הקבוצה וגם כאן, היה כן בנושא: “עדיין לא הצלחנו לשכנע אותו לבוא אבל אנחנו מחפשים להתחזק בשחקן מנוסה להגנה. לאקנג’י יש את כל הניסיון והאיכות הנדרשת כדי לשחק במילאן”.

