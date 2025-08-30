"חימנס? אנחנו בודקים אופציה לטרייד עם רומא"

לראשונה העונה, מילאן הצליחה להשיג ניצחון כשאתמול בערב (שישי), היא גברה 0:2 על לצ’ה, כשנפסלו לה גם שני שערים נוספים. אך מי שתפס את אור הזרקורים היה דווקא המנהל המקצועי של הקבוצה, איגלי טארה, שהתראיין כחצי שעה לפני שריקת הפתיחה וסיפק אמרות שלא הותירו את התקשורת האיטלקית בשקט.

טארה, שנכנס לתפקידו בתחילת הקיץ ואמון על הרכש של הרוסונרי, הקבוצה שעברה את מתיחת הפנים הגדולה ביותר באיטליה, דיבר על האפשרות של טרייד עם רומא ואמר: “ארטם דובביק הוא אפשרות עבורנו. נראה אחרי המשחק. אני לא חושב שאפשר להחזיק גם אותו וגם את סנטיאגו חימנס בקבוצה, כך שנראה אם עסקת חליפין אפשרית”.

המנהל המקצועי המשיך ודיבר גם על האפשרות שמונוס יוסא יעזוב: “אנחנו נראה גם כאן אחרי המשחק. יש לנו סיכום עם אטאלנטה לגבי מכירתו, אבל הפציעה של ארדון ישארי סיבה את התכניות שלנו”. על הנייר, הכל נראה תקין, אלא שגם מוסא וגם חימנס, פתחו בהרכב ועלו לדשא על רקע הדיבור על עזיבתם האפשרית.

סנטיאגו חימנס מצביע על הסמל אחרי השער שכבש (רויטרס)

החלוץ המקסיקני אף כבש (שער שנפסל), חגג כשהצביע על הסמל של מילאן והתבטא לא פעם במהלך הקיץ על רצונו להישאר במדים האדומים-שחורים. כעת, כשהחלון נסגר בעוד כיומיים, נותר לראות האם צמד השחקנים ישאר לעונה נוספת וירוויח את מקומו בסגל, או שמא האמירה הנחרצת של האלבני חתמה את דרכם בקבוצה.

בנושא אחר, טארה אף התבטא בנוגע למנואל אקנג’י, שמועמד לחיזוק הקבוצה וגם כאן, היה כן בנושא: “עדיין לא הצלחנו לשכנע אותו לבוא אבל אנחנו מחפשים להתחזק בשחקן מנוסה להגנה. לאקנג’י יש את כל הניסיון והאיכות הנדרשת כדי לשחק במילאן”.