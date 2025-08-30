יום שבת, 30.08.2025 שעה 18:42
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6224-2783טורקיה1
4133-1782סרביה2
4256-2183לטביה3
3130-1312פורטוגל4
2154-1282צ'כיה5
2170-1342אסטוניה6
 בית 2 
6204-2823ליטא1
4159-2112גרמניה2
4169-2022פינלנד3
3294-2103מונטנגרו4
2198-1732שבדיה5
2203-1492אנגליה6
 בית 3 
5199-2223איטליה 1
4225-2073גאורגיה2
264-911בוסניה3
266-751יוון4
183-691ספרד 5
191-641קפריסין6
 בית 4 
264-921צרפת1
271-831ישראל2
295-1051פולין3
1105-951סלובניה4
183-711איסלנד5
192-641בלגיה6

שרודר: האוהדים של ליטא צעקו לי קריאות של קוף

כוכב גרמניה שבלט בניצחון הגדול על ליטא שיתף בסיום: "פעם ראשונה שזה קורה לי, אבל אני רואה למשל בכדורגל עם ויניסיוס, ופשוט אין לזה מקום, אין"

|
דניס שרודר (רויטרס)
דניס שרודר (רויטרס)

נבחרת גרמניה מראה שהיא לא סתם אלופת העולם, ושהיא רוצה להיות גם אלופת אירופה. הגרמנים רמסו היום (שבת) את ליטא עם 88:107 ונותרו מושלמים אחרי שלושה משחקים ביורובאסקט, כדי להתקרב להבטחת המקום הראשון בבית, אבל לצערנו היו גם דברים קשים במשחק הזה.

הכוכב הגדול של המנשאפט, דניס שרודר, שגם תפר 26 נקודות והיה איש המשחק עבור המנצחת, טען להערות דוחות נגדו: “הייתה אווירה מדהימה, הקהל הליטאי תמיד מגיע אחר הנבחרת שלו, אבל במחצית שמעתי קריאות של קוף לעברי”, אמר הגארד בסיום ההתמודדות.

הוא המשיך: “אני לא יכול לקבל דברים כאלה, באמת שלא. גזענות זה דבר שקיים בעולם, אבל אין לו מקום בעולם, פשוט אין. לא באף ספורט. אני רואה בכדורגל למשל מה קורה לוויניסיוס, אני רואה את זה כל הזמן. עבורי זו הפעם הראשונה שחוויתי דבר כזה עם ליטא, וזה עצוב מאוד”.

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

חברו לקבוצה, אייזק בונגה, לא שם לב: “האמת שהייתי מרוכז מאוד במשחק, לא שמעתי משהו כזה”. גם מאמן הקבוצה הזמני, אלן איברהימג’יק, טען: “לא שמעתי את זה גם, אבל כן היה משהו, לא דיברנו על זה גם בחדר ההלבשה ולא בין הנבחרות”.

בר טימור: "נפגוש נבחרת טובה עם מאמן טוב"
