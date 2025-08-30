שרודר: האוהדים של ליטא צעקו לי קריאות של קוף

נבחרת גרמניה מראה שהיא לא סתם אלופת העולם, ושהיא רוצה להיות גם אלופת אירופה. הגרמנים רמסו היום (שבת) את ליטא עם 88:107 ונותרו מושלמים אחרי שלושה משחקים ביורובאסקט, כדי להתקרב להבטחת המקום הראשון בבית, אבל לצערנו היו גם דברים קשים במשחק הזה.

הכוכב הגדול של המנשאפט, דניס שרודר, שגם תפר 26 נקודות והיה איש המשחק עבור המנצחת, טען להערות דוחות נגדו: “הייתה אווירה מדהימה, הקהל הליטאי תמיד מגיע אחר הנבחרת שלו, אבל במחצית שמעתי קריאות של קוף לעברי”, אמר הגארד בסיום ההתמודדות.

הוא המשיך: “אני לא יכול לקבל דברים כאלה, באמת שלא. גזענות זה דבר שקיים בעולם, אבל אין לו מקום בעולם, פשוט אין. לא באף ספורט. אני רואה בכדורגל למשל מה קורה לוויניסיוס, אני רואה את זה כל הזמן. עבורי זו הפעם הראשונה שחוויתי דבר כזה עם ליטא, וזה עצוב מאוד”.

ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

חברו לקבוצה, אייזק בונגה, לא שם לב: “האמת שהייתי מרוכז מאוד במשחק, לא שמעתי משהו כזה”. גם מאמן הקבוצה הזמני, אלן איברהימג’יק, טען: “לא שמעתי את זה גם, אבל כן היה משהו, לא דיברנו על זה גם בחדר ההלבשה ולא בין הנבחרות”.