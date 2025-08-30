יום שבת, 30.08.2025 שעה 21:33
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
31-12אוססונה12
23-32ריאל סוסיאדד13
24-33אתלטיקו מדריד14
24-23סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
07-33לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

ויניסיוס חוזר להרכב ריאל, גם אמבפה יעלה ב-11

הבלאנקוס יארחו את מיורקה ב-22:30 (חי בערוץ ONE), כשמסטנטואונו ישלים את ההתקפה. טרנט הועדף על קרבחאל, מיליטאו על רודיגר. ההרכב המלא בפנים

ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)
ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)

משחקי המחזור השלישי בליגה הספרדית ימשיכו גם היום (שבת, 22:30, שידור חי בערוץ ONE), כשריאל מדריד תארח בסנטיאגו בנבאו את מיורקה ותקווה להישאר מושלמת מול הקהל הביתי.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר-ארנולד, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הבלאנקוס פתחו את העונה ברגל ימין עם שני ניצחונות וללא שער חובה, כשקיליאן אמבפה נראה נהדר וכבר כבש שלושה שערים. כעת, הם מנסים להישאר מושלמים.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

מנגד, מיורקה פתחה את העונה בצורה מאכזבת עם נקודה בלבד משני המשחקים הראשונים, כולל הפסד 3:0 לברצלונה. הפעם היא מקווה להפתיע ולהוות יריבה ראויה.

הקבוצות נפגשו במדריד רק לפני כשלושה חודשים, אז ריאל ניצחה 1:2 בזכות שער דרמטי בדקה ה-95. לפני כן בעונה שעברה הבלאנקוס ניצחו 0:3 בחצי גמר הסופרקאפ הספרדי, אך המשחק בביתה של מיורקה הסתיים רק ב-1:1 לפני כשנה.

