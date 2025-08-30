ויניסיוס חוזר להרכב ריאל, גם אמבפה יעלה ב-11

משחקי המחזור השלישי בליגה הספרדית ימשיכו גם היום (שבת, 22:30, שידור חי בערוץ ONE), כשריאל מדריד תארח בסנטיאגו בנבאו את מיורקה ותקווה להישאר מושלמת מול הקהל הביתי.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר-ארנולד, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הבלאנקוס פתחו את העונה ברגל ימין עם שני ניצחונות וללא שער חובה, כשקיליאן אמבפה נראה נהדר וכבר כבש שלושה שערים. כעת, הם מנסים להישאר מושלמים.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

מנגד, מיורקה פתחה את העונה בצורה מאכזבת עם נקודה בלבד משני המשחקים הראשונים, כולל הפסד 3:0 לברצלונה. הפעם היא מקווה להפתיע ולהוות יריבה ראויה.

הקבוצות נפגשו במדריד רק לפני כשלושה חודשים, אז ריאל ניצחה 1:2 בזכות שער דרמטי בדקה ה-95. לפני כן בעונה שעברה הבלאנקוס ניצחו 0:3 בחצי גמר הסופרקאפ הספרדי, אך המשחק בביתה של מיורקה הסתיים רק ב-1:1 לפני כשנה.