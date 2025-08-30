יום שבת, 30.08.2025 שעה 16:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
71-73צ'לסי1
60-62ארסנל2
60-52טוטנהאם3
64-72ליברפול4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
21-12קריסטל פאלאס13
24-23פולהאם14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

הגיעה הביתה: צ'לסי גברה 0:2 על פולהאם

הבלוז גברו על הקוטג'רס בדרבי הלונדוני והשיגו ניצחון ביתי ראשון העונה בליגה אחרי ה-0:0 עם פאלאס במחזור הפתיחה. ז'ואאו פדרו ופרננס (פ') כבשו

|
ז'ואאו פדרו ואנסו פרננדס חוגגים (רויטרס)
ז'ואאו פדרו ואנסו פרננדס חוגגים (רויטרס)

המחזור השלישי של העונה בפרמייר ליג נמשך היום (שבת) כשבמשחק המוקדם, צ’לסי השיגה ניצחון ביתי ראשון העונה בסטמפורד ברידג’, כאשר ניצחה 0:2 את פולהאם בדרבי הלונדוני. 

אחרי ה-0:0 מול קריסטל פאלאס במחזור הפתיחה, הבלוז הגיעו לעונה ובגדול במחזור שעבר עם ניצחון חוץ מוחץ 1:5 על ווסטהאם, וכעת השיגו ניצחון מול יריבה לונדונית נוספת. זה לא היה קל, כאשר במחצית הראשונה אלופת העולם של אנצו מרסקה לא הציגה יכולת מרשימה ואף נקלעה לפיגור בדקה ה-21, אך שער של ג’ושוע קינג נפסל לאחר ספק עבירה שהתגלתה על ידי ה-VAR בתחילת המהלך. 

בכל אופן, צ’לסי ניצלה זאת ועמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה ז’ואאו פדרו נגח את שערו השני העונה בליגה אחרי הגבהת קרן מושלמת של אנסו פרננדס, שכבש את השני מהנקודה הלבנה בדקה ה-56. צ’לסי עם 7 נקודות מתוך 9 אפשריות בשלושת המחזורים הראשונים של העונה, פולהאם, שרשמה שתי תוצאות תיקו במחזורים הראשונים, עדיין ללא ניצחון. 

אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
