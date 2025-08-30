קורטס בהרכב מכבי פ"ת, ריבולייה יירד לספסל?

לאחר איבוד הנקודות במחזור הפתיחה מול הפועל כפר שלם, מכבי פ"ת תארח מחר באצטדיון המושבה את הפועל כפ"ס, בידיעה שכל תוצאה חוץ מניצחון, תגרום לפתיחה פחות טובה של העונה.

הבשורה החיובית היא העובדה שהמאמן נועם שוהם יהנה מחר מסגל מלא. גל מעתוק שהחלים מהכאבים בידו יחזור לסגל, כאשר שוהם עשוי לבצע שני שינויים: חוסה קורטס, שמעמדו בקבוצה היה בסימן שאלה ולטענת אנשי המועדון יישאר, ייפתח בחלק הקדמי, כאשר אייל אינברום יירד לספסל. מי שלא תורגל, הוא דווקא החלוץ הבכיר פרנק ריבולייה, כאשר אמיר אלטורי צפוי לעלות ב-11.

“אני מאמין שאם ניצור את אותם מצבי הבקעה במשחק נגד כפ”ס גם נדע לתרגם את זה לשערים. אף פעם לא אבוא בטענות לשחקן שהחמיץ אלא ההיפך: אתן לשחקנים שלי את כל הביטחון והאמונה שבפעם הבאה הם יצליחו לכבוש”, התייחס המאמן נועם שוהם להחמצות המרובות מול כפר שלם.

“המפתחות למשחק נגד כפ”ס הם אותם מפתחות שעליהם אנחנו עובדים מתחילת השנה. הרבה תבניות התקפה, הרבה תנועה וחילופי מקומות בחלק ההתקפי, לחץ אגרסיבי על הכדור והקפדה על מניעת התקפות מעבר של היריבה. אנחנו מכבדים את כפ”ס שעשו משחק טוב נגד יפו. הם גם לקחו את הנקודות שבהחלט הגיעו להם. נבוא דרוכים, נחושים וצנועים על מנת לעשות את הניצחון הראשון בליגה” אמר על היריבה.

הקשר עידו כהן, שחווה עונת פריצה וימריא עם הנבחרת הצעירה באמצע השבוע לפתיחת משחקי מוקדמות אליפות אירופה, הוסיף: “אנחנו מגיעים למשחק מול כפ"ס בגישה נכונה כמו שבאנו עד עכשיו. עבדנו על הדברים שצריך לשפר במהלך השבוע ואני בטוח שנבוא מחר ונעשה את העבודה”.

“תחושות מאוד טובות לפתוח עונה שניה בבוגרים, אנחנו באים במטרה לעלות ליגה. אעשה הכל כדי לעזור לקבוצה לחזור למקומה הטבעי ובעזרת השם נצליח לעשות זאת. במשחק נגד כפר שלם על אף המצבים הרבים לא הבקענו, אבל יש ימים כאלו שהכדור לא נכנס. אנחנו קבוצה מצויית עם שחקני התקפה מצוינים ואין לי ספק שנצליח לתרגם גם את המצבים לשערים”.

הרכב משוער: מרקו וולף, גיא דזנט, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, אמיר אלטורי וחוסה קורטס.