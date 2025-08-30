שרודר כיכב, גרמניה פירקה 88:107 את ליטא

היורובאסקט ממשיך לצבור תאוצה, והיום (שבת) חל אחד הימים העמוסים בטורניר היוקרתי, כאשר כל אחת מ-24 הנבחרות משחקת. במשחק הראשון, גרמניה חגגה עם 88:107 על ליטא. בהמשך גם אסטוניה הביסה 75:89 את צ’כיה.

ליטא – גרמניה 107:88

הגרמנים ממשיכים להרשים מאוד בטורניר הזה, להראות שהם לא סתם אלופי עולם ולהוכיח שהם יכולים ללכת עד הסוף גם כאן. ניצחון שלישי בשלושה משחקים, הפעם הודות ל-26 נקודות של דניס שרודר, 24 נקודות של פרנץ ואגנר ועוד 23 של דניאל תייס. עוד משחק ענק של רוקאס יוקובאיטיס, הפעם עם 20 נקודות ושבעה אסיסטים, לא הספיקו עבור הליטאים, שהפסידו לראשונה בטורניר, יונאס ולנצ’יונס הוסיף 14.

אסטוניה – צ’כיה 75:89

שתי הקבוצות מתחתית בית א’ שהפסידו בשני משקיהן הקודמים, הגיעו למשחק קריטי בו המנצחת מקבלת תקווה קטנה להמשך האליפות. ההתמודדות הייתה שקולה בפתיחה, אך ריצה אדירה ברבע השני של החבורה במדים התכולים שמו את הצ’כים בפיגור דו-ספרתי, עם כמות איבודים חריגה במיוחד שעמדה בסיום על 16 לעומת חמישה בלבד לאסטונים.

ארבעה מחניכיו של הייקו ראנולה קלעו בדאבל פיגרס, כאשר מעל כולם בלט הנרי דרל שמשחק בטנריפה הספרדית עם 15 נקודות. הצ’כים התקשו למצוא פתרונות ופשוט לא הצליחו לחזור לריכוז, וסיימו מעשית את דרכם ביורובאסקט.