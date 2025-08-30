יום שבת, 30.08.2025 שעה 16:57
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6224-2783טורקיה1
4133-1782סרביה2
4256-2183לטביה3
3130-1312פורטוגל4
2154-1282צ'כיה5
2170-1342אסטוניה6
 בית 2 
7311-3704ליטא1
6247-3183גרמניה2
4169-2022פינלנד3
3294-2103מונטנגרו4
2198-1732שבדיה5
2203-1492אנגליה6
 בית 3 
264-911בוסניה1
269-831גאורגיה2
266-751יוון3
175-661איטליה 4
183-691ספרד 5
191-641קפריסין6
 בית 4 
264-921צרפת1
271-831ישראל2
295-1051פולין3
1105-951סלובניה4
183-711איסלנד5
192-641בלגיה6

שרודר כיכב, גרמניה פירקה 88:107 את ליטא

למרות עוד משחק נהדר של יוקובאיטיס, הפעם עם 20 נק' ו-7 אס', אלופת העולם חגגה ונותרה מושלמת כדי להנחיל ליריבה הפסד ראשון. 26 לגארד סקרמנטו

שחקני גרמניה שמחים (IMAGO)
שחקני גרמניה שמחים (IMAGO)

היורובאסקט ממשיך לצבור תאוצה, והיום (שבת) חל אחד הימים העמוסים בטורניר היוקרתי, כאשר כל אחת מ-24 הנבחרות משחקת. במשחק הראשון, גרמניה חגגה עם 88:107 על ליטא. בהמשך גם אסטוניה הביסה 75:89 את צ’כיה.

ליטא – גרמניה 107:88

הגרמנים ממשיכים להרשים מאוד בטורניר הזה, להראות שהם לא סתם אלופי עולם ולהוכיח שהם יכולים ללכת עד הסוף גם כאן. ניצחון שלישי בשלושה משחקים, הפעם הודות ל-26 נקודות של דניס שרודר, 24 נקודות של פרנץ ואגנר ועוד 23 של דניאל תייס. עוד משחק ענק של רוקאס יוקובאיטיס, הפעם עם 20 נקודות ושבעה אסיסטים, לא הספיקו עבור הליטאים, שהפסידו לראשונה בטורניר, יונאס ולנצ’יונס הוסיף 14.

אסטוניה – צ’כיה 75:89

שתי הקבוצות מתחתית בית א’ שהפסידו בשני משקיהן הקודמים, הגיעו למשחק קריטי בו המנצחת מקבלת תקווה קטנה להמשך האליפות. ההתמודדות הייתה שקולה בפתיחה, אך ריצה אדירה ברבע השני של החבורה במדים התכולים שמו את הצ’כים בפיגור דו-ספרתי, עם כמות איבודים חריגה במיוחד שעמדה בסיום על 16 לעומת חמישה בלבד לאסטונים.

ארבעה מחניכיו של הייקו ראנולה קלעו בדאבל פיגרס, כאשר מעל כולם בלט הנרי דרל שמשחק בטנריפה הספרדית עם 15 נקודות. הצ’כים התקשו למצוא פתרונות ופשוט לא הצליחו לחזור לריכוז, וסיימו מעשית את דרכם ביורובאסקט.

תומאס קיזליק מנסה להגיע לסל (רויטרס)תומאס קיזליק מנסה להגיע לסל (רויטרס)
