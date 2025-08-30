יום שבת, 30.08.2025 שעה 16:56
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
91-123ניימיכן1
93-123פ.ס.וו. איינדהובן2
72-63אייאקס3
61-42פיינורד4
60-32זוולה5
63-93אוטרכט6
67-63ספרטה רוטרדם7
69-94כרונינגן8
43-62אלקמאר9
35-53וולנדם10
34-23טוונטה אנסחדה11
36-23נאק ברדה12
27-43גו אהד איגלס13
14-32פורטונה סיטארד14
15-33הירנביין15
16-23טלסטאר16
011-23אקסלסיור רוטרדם17
014-14הראקלס אלמלו18

בפעם השנייה ברצף: אוסקר גלוך בהרכב אייאקס

אחרי ששותף ל-63 דק' במשחק הקודם, הישראלי שוב ב-11 של הייטינחה ב-17:30 נגד וולנדם, כשהפעם הוא ינסה להשיג שער ראשון או בישול ראשון, בהופעה ה-4

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

שתי הופעות ראשונות הוא עלה מהספסל, בפעם האחרונה הוא פתח לראשונה בהרכב, וכעת נראה שאוסקר גלוך מתחיל להתקבע שם. ג’ון הייטינחה פרסם את ה-11 הפותחים למשחק נגד וולנדם ב-17:30 היום (שבת), והיהלום הישראלי נמצא בו בפעם השנייה ברציפות, ובפעם השנייה בסך הכל מאז שעבר.

בשני המשחקים הראושנים גלוך עלה מהספסל, כאשר בראשון אייאקס ניצחה ובשני היא סיימה בתיקו, ובמחזור הקודם הוא פתח, שיחק 63 דקות והיה מעורב בשער הראשון ב-0:2 של קבוצתו. במעורבות לא נרשם לו גול או בישול כי השער נכבש מריבאונד, אז היום אוסקר יחפש מעורבות ישירה ראשונה בהולנד.

אייאקס פותחת את המחזור כשהיא במקום השלישי בטבלה עם 7 נקודות, שתיים פחות מניימינכן ופ.ס.וו איינדהובן שעדיין מושלמת, והיא מקווה לעקוף אותן לפחות זמנית. מנגד, וולנדאם עם שלוש נקודות אחרי שלושה מחזורים, כשמצד אחד לא הצליחה לנצח, אך מנגד הציבה אתגר לקבוצה חזרה דוגמת אלקמאר כשהשתיים נפרדו ב-2:2 במחזור השני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */