יום שבת, 30.08.2025 שעה 16:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

המנצח הראשון: עומר אצילי הוא Winner המחזור

כוכב בית"ר ירושלים, שכבש צמד בניצחון 1:2 של קבוצתו על בני סכנין נבחר ברוב קולות על ידיכם. אזולאי הגיע למקום השני, אחמד, קרייב וטמם מאחוריהם

|
עוצר אצילי, הווינר של השבוע (ניתאי קופפר גרפיקה)
עוצר אצילי, הווינר של השבוע (ניתאי קופפר גרפיקה)

מחזור הפתיחה של ליגת העל סיפק לנו מספר רגעים אדירים ומשחקים שהשאירו טעם של עוד, ואתם, גולשי ONE, בחרתם את עומר אצילי ל-Winner של השבוע בליגה.

כוכב בית”ר ירושלים כבר הספיק להראות לנו ניצוצות מפתיחת העונה בקמפיין האירופי של קבוצתו, כמו גם בהופעה האדירה שלו בחצי גמר גביע הטוטו מול הפועל חיפה, אבל הליגה חזרה וכך גם אצילי, שחזר לזירה שהוא כל כך אוהב לבלוט בה עם צמד גדול לרשתה של בני סכנין בניצחון 1:2.

אצילי גבר על איתן אזולאי, שרשם משחק אדיר במדי מכבי חיפה על ריינה, וגם על זאהי אחמד מהפועל באר שבע, אנדריאן קרייב מהפועל תל אביב ואיליי טמם ממ.ס אשדוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */