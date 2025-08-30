מאותת לנבחרת: גורפינקל כבש ובישל ב-20 דקות

הליגות ממשיכות לצבור תאוצה באירופה, ואפילו מחוץ לאירופה הן כבר בשיא שלהן. בינתיים, לא מעט ליגות כאלו נמשכו גם היום (שבת), ובהן גם הליגיונרים שלנו מנסים לתת את חלקם ולעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות ויעדים שהוצבו מראש.

# יהב גורפינקל רותח. המגן לא קיבל זימון לנבחרת ישראל למרות שנמצא בכושר שיא, אז כנראה זה רק נתן לו דרייב עוד יותר. כבר אחרי 20 דקות גורפינקל כבש שער ובישל אחד נוסף, כשהוא העלה את צ’נגדו ליתרון בדקה ה-13 ובישל את ה-0:2 כעבור 7 דקות.

# בר לין ממשיך להציג יכולת מרשימה בליגת העל האוקראינית. אחרי הצמד במשחק הקודם, הקשר הישראלי פתח היום בהרכב קריבאס במשחק הבית מול אובולון קייב, ושיחק 83 דקות בניצחון 1:2 (יצא במצב של 2:0). הניצחון החשוב הקפיץ את קריבאס למקום השני בטבלה, בצמוד לדינמו קייב, וביסס את מעמדו של לין כאחד השחקנים הבולטים של הקבוצה העונה.

# דין דוד ספג הפסד ראשון בליגה היפנית, כשקבוצתו יוקוהמה, נחלה 1:0 מויסל קובה במסגרת המחזור ה-28 בליגה המקומית. ההפסד סיבך את קבוצתו של החלוץ הישראלי, שכרגע נמצאת מעל הקו האדום רק בזכות הפרש שערים עדיף.