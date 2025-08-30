קלר השלים אימון מלא, נתניה תבצע 2 שינויים ב-11

לאחר ההפסד במחזור הפתיחה להפועל באר שבע, מכבי נתניה תתארח מחר (ראשון) ב-20:00 אצל מכבי תל אביב, בעוד משחק קשה בפתיחת העונה, כשהיהלומים יודעים שלא רבים האנשים שנותנים להם סיכוי.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של המגן רותם קלר, שהשלים הבוקר אימון מלא, התגבר על הפציעה שלו וישמור על מקומו בהרכב הפותח של המאמן יוסי אבוקסיס. מאור לוי, שהורחק מול ב”ש, ייעדר מהמשחק, כאשר בנתניה מתכננים לעלות עם קישור מעובה כשמי שייכנס במקומו צפוי להיות עומרי שמיר.

בחלק הקדמי עוז בילו, השחקן המרכזי של נתניה מפתיחת העונה, ימשיך בחוד ההתקפה, כשאבוקסיס יחזיר להרכב את החלוץ ווילסון האריס, שעלה מהספסל במחזור הפתיחה. לוקאס פראיזו המאכזב יירד לספסל, כשבסה”כ יבוצעו שני שינויים ב-11 מתחילת השבוע.

ווילסון האריס חוגג, יחזור להרכב (רועי כפיר)

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, סאבא חוודגיאני, איתי בן שבת, כארם ג’אבר, רותם קלר, יובל שדה, עומרי שמיר, מקסים פלקושצ’נקו, עוז בילו ווילסון האריס.

במקביל, במכבי נתניה ממשיכים לעבוד על חיזוק הקבוצה בתקופה האחרונה כשהם סיכמו עם עזיז אואטרה וגם מתאוס דאבו קרוב לקבוצה כפי שפורסם לראשונה ב-ONE.

מתאוס דאבו במדי פילדלפיה (רויטרס)

במועדון ממשיכים לחפש שחקני רכש נוספים ובאתר ‘אפריקה פוט’ דיווחו כי הם נמצאים במשא ומתן מתקדם עם שחקנה הקמרוני של צסק”א סופיה, ג’יימס אטו, אך נראה כי לא כך פני הדברים.

גורמים במכבי נתניה הגיבו לפרסום באפריקה ושללו את האפשרות לעסקה עם הקשר מהקבוצה הבולגרית, כשבמועדון מתמקדים באפשרויות אחרות.