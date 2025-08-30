יום שבת, 30.08.2025 שעה 16:55
כדורגל ישראלי

קלר השלים אימון מלא, נתניה תבצע 2 שינויים ב-11

היהלומים קיבלו בשורה טובה מהמגן שהתגבר על פציעה, האריס ושמיר צפויים לפתוח מול מכבי ת"א במקום מאור לוי ופראיזו. במועדון הכחישו דיווח מאפריקה

|
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

לאחר ההפסד במחזור הפתיחה להפועל באר שבע, מכבי נתניה תתארח מחר (ראשון) ב-20:00 אצל מכבי תל אביב, בעוד משחק קשה בפתיחת העונה, כשהיהלומים יודעים שלא רבים האנשים שנותנים להם סיכוי.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של המגן רותם קלר, שהשלים הבוקר אימון מלא, התגבר על הפציעה שלו וישמור על מקומו בהרכב הפותח של המאמן יוסי אבוקסיס. מאור לוי, שהורחק מול ב”ש, ייעדר מהמשחק, כאשר בנתניה מתכננים לעלות עם קישור מעובה כשמי שייכנס במקומו צפוי להיות עומרי שמיר.

בחלק הקדמי עוז בילו, השחקן המרכזי של נתניה מפתיחת העונה, ימשיך בחוד ההתקפה, כשאבוקסיס יחזיר להרכב את החלוץ ווילסון האריס, שעלה מהספסל במחזור הפתיחה. לוקאס פראיזו המאכזב יירד לספסל, כשבסה”כ יבוצעו שני שינויים ב-11 מתחילת השבוע.

ווילסון האריס חוגג, יחזור להרכב (רועי כפיר)ווילסון האריס חוגג, יחזור להרכב (רועי כפיר)

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, סאבא חוודגיאני, איתי בן שבת, כארם ג’אבר, רותם קלר, יובל שדה, עומרי שמיר, מקסים פלקושצ’נקו, עוז בילו ווילסון האריס.

במקביל, במכבי נתניה ממשיכים לעבוד על חיזוק הקבוצה בתקופה האחרונה כשהם סיכמו עם עזיז אואטרה וגם מתאוס דאבו קרוב לקבוצה כפי שפורסם לראשונה ב-ONE.

מתאוס דאבו במדי פילדלפיה (רויטרס)מתאוס דאבו במדי פילדלפיה (רויטרס)

במועדון ממשיכים לחפש שחקני רכש נוספים ובאתר ‘אפריקה פוט’ דיווחו כי הם נמצאים במשא ומתן מתקדם עם שחקנה הקמרוני של צסק”א סופיה, ג’יימס אטו, אך נראה כי לא כך פני הדברים.

גורמים במכבי נתניה הגיבו לפרסום באפריקה ושללו את האפשרות לעסקה עם הקשר מהקבוצה הבולגרית, כשבמועדון מתמקדים באפשרויות אחרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */