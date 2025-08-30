חוזר לעניינים: מנור סולומון בספסל של טוטנהאם

הליגה האנגלית כבר נכנסת למחזור השלישי ובמהלך הקיץ עתידו של מנור סולומון לא היה נראה ברור. הישראלי בחר שלא לעזוב את טוטנהאם, וכעת נראה שהוא עשוי לקבל הזדמנות להילחם על מקומו.

סולומון נכלל בספסל של טוטנהאם למשחק היום (שבת) ב-17:00 מול בורנמות’, והוא יקווה לקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהרוויח מקום על כר הדשא לאחר שהתאושש מהפציעה שחווה.

רק לפני כשבועיים דיבר מאמנו תומאס פראנק על מעמדו, טען כי “כל שחקן שנמצא הוא חלק מהתוכניות”, והוסיף כי הפציעה היא הגורם המעקב ולא החלטות מקצועיות.

“מנור חזר רק עכשיו מהפציעה שלו, ומבחינת הימצאות שלו על המגרש הוא התאמן חלקית עם הקבוצה אתמול, אז אני מקווה שהוא יוכל להתקדם בהמשך”, אמר.