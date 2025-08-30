יום שבת, 30.08.2025 שעה 16:06
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

חוזר לעניינים: מנור סולומון בספסל של טוטנהאם

לאחר שהתאושש מהפציעה ומאמנו כבר טען כי הוא חלק מהתוכניות, הישראלי נכלל בסגל הקבוצה למשחק מול בורנמות' ב-17:00 ויקווה לקבל הזדמנות על הדשא

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

הליגה האנגלית כבר נכנסת למחזור השלישי ובמהלך הקיץ עתידו של מנור סולומון לא היה נראה ברור. הישראלי בחר שלא לעזוב את טוטנהאם, וכעת נראה שהוא עשוי לקבל הזדמנות להילחם על מקומו.

סולומון נכלל בספסל של טוטנהאם למשחק היום (שבת) ב-17:00 מול בורנמות’, והוא יקווה לקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהרוויח מקום על כר הדשא לאחר שהתאושש מהפציעה שחווה.

רק לפני כשבועיים דיבר מאמנו תומאס פראנק על מעמדו, טען כי “כל שחקן שנמצא הוא חלק מהתוכניות”, והוסיף כי הפציעה היא הגורם המעקב ולא החלטות מקצועיות.

“מנור חזר רק עכשיו מהפציעה שלו, ומבחינת הימצאות שלו על המגרש הוא התאמן חלקית עם הקבוצה אתמול, אז אני מקווה שהוא יוכל להתקדם בהמשך”, אמר.

נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
