רשמית: גרנאצ'ו עבר ממנצ'סטר יונייטד לצ'לסי

חלון ההעברות ברוב הליגות באירופה ייסגר ביום שני הקרוב ב-23:59, אבל זה לא אומר שאין זמן להעברות גדולות נוספות, ואחת כזו קרתה היום, כאשר לא בכל יום שחקן עובר ישירות ממנצ’סטר יונייטד לצ’לסי. הבלוז הכריזו באופן רשמי על צירופו של אחנדרו גרנאצ’ו.

הכישרון הארגנטינאי לא הצליח להותיר חותם באדום, ובסופו של דבר התקבלה החלטה למכור אותו, והחלטה תמוהה בהתחשב בכך שזה ליריבה שאמורה להתחרות עם יונייטד על מקום באירופה. בכל מקרה, הכחולים שילמו לאדומים כ-40 מיליון ליש”ט.

הקיצוני עצמו חתם בצ’לסי בחוזה לשבע שנים, זאת אחרי שהוא כבר הגיע למתחם האימונים, עבר בדיקות רפואיות ונתן חותמת על החוזה החדש שלו. בנוסף ל-40 מיליון ליש"ט, יונייטד שמרה לעצמה רווח ממכירה עתידית של השחקן בגובה 10%. גרנאצ’ו אמר: “זה רגע מדהים עבורי ועבור המשפחה שלי להצטרף למועדון הענק הזה”.

אלחנדרו גרנאצ'ו (רויטרס)

הוא רק בן 21, אבל תאמינו לו לא, לגרנאצ’ו יש לא פחות מ-144 הופעות במדי מנצ’סטר יונייטד. הוא כבש 26 שערים והוסיף עוד 22 בישולים בהופעות הללו, כשהוא נקנה בגיל צעיר ועבר את כל מחלקות הנוער כמעט של השדים האדומים, והוא זכה איתם פעם אחת בגביע הליגה ופעם אחת בגביע האנגלי.

למרות ששיחק בשנים האחרונות במועדון גדול כמו יונייטד, בארגנטינה הוא לא קיבל יותר מידי זימונים ויש לו בסך הכל 8 הופעות במדים הלאומיים. בכל מקרה, הוא הספיק בהופעות הללו לזכות בתואר אפילו, שהיה חלק מהסגל של האלביסילסטה שזכה בקופה אמריקה ב-2024.