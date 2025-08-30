יום שבת, 30.08.2025 שעה 22:04
ליגה אנגלית 25-26
71-73צ'לסי1
60-62ארסנל2
61-53טוטנהאם3
64-72ליברפול4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
42-42נוטינגהאם פורסט8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-13לידס10
32-42מנצ'סטר סיטי11
36-43ברנלי12
35-33ברנטפורד13
21-12קריסטל פאלאס14
23-23ניוקאסל15
24-23פולהאם16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
08-23וולבס19
08-12ווסטהאם20

רשמית: גרנאצ'ו עבר ממנצ'סטר יונייטד לצ'לסי

הכישרון הארגנטינאי עזב את מועדון נעוריו ועבר לאחת היריבות הגדולות, כשחתם לשבע שנים במדי הבלוז. האדומים יקבלו 40 מיליון ליש"ט, ורווח עתידי

גרנאצ'ו חוגג (רויטרס)
גרנאצ'ו חוגג (רויטרס)

חלון ההעברות ברוב הליגות באירופה ייסגר ביום שני הקרוב ב-23:59, אבל זה לא אומר שאין זמן להעברות גדולות נוספות, ואחת כזו קרתה היום, כאשר לא בכל יום שחקן עובר ישירות ממנצ’סטר יונייטד לצ’לסי. הבלוז הכריזו באופן רשמי על צירופו של אחנדרו גרנאצ’ו.

הכישרון הארגנטינאי לא הצליח להותיר חותם באדום, ובסופו של דבר התקבלה החלטה למכור אותו, והחלטה תמוהה בהתחשב בכך שזה ליריבה שאמורה להתחרות עם יונייטד על מקום באירופה. בכל מקרה, הכחולים שילמו לאדומים כ-40 מיליון ליש”ט.

הקיצוני עצמו חתם בצ’לסי בחוזה לשבע שנים, זאת אחרי שהוא כבר הגיע למתחם האימונים, עבר בדיקות רפואיות ונתן חותמת על החוזה החדש שלו. בנוסף ל-40 מיליון ליש"ט, יונייטד שמרה לעצמה רווח ממכירה עתידית של השחקן בגובה 10%. גרנאצ’ו אמר: “זה רגע מדהים עבורי ועבור המשפחה שלי להצטרף למועדון הענק הזה”.

אלחנדרו גרנאצאלחנדרו גרנאצ'ו (רויטרס)

הוא רק בן 21, אבל תאמינו לו לא, לגרנאצ’ו יש לא פחות מ-144 הופעות במדי מנצ’סטר יונייטד. הוא כבש 26 שערים והוסיף עוד 22 בישולים בהופעות הללו, כשהוא נקנה בגיל צעיר ועבר את כל מחלקות הנוער כמעט של השדים האדומים, והוא זכה איתם פעם אחת בגביע הליגה ופעם אחת בגביע האנגלי.

למרות ששיחק בשנים האחרונות במועדון גדול כמו יונייטד, בארגנטינה הוא לא קיבל יותר מידי זימונים ויש לו בסך הכל 8 הופעות במדים הלאומיים. בכל מקרה, הוא הספיק בהופעות הללו לזכות בתואר אפילו, שהיה חלק מהסגל של האלביסילסטה שזכה בקופה אמריקה ב-2024.

