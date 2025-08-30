יום שבת, 30.08.2025 שעה 14:13
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

בספטמבר: ארד וגלזר מול ריאל, גלוך מול אינטר

הישראלים צפויים למפגשי ענק כבר בפתיחה, כשקייראט תפגוש את הבלאנקוס במחזור השני ואייאקס את האיטלקים במחזור הפתיחה. חלאילי מול באיירן רק בינואר

|
הישראלים בליגת האלופות (IMAGO)
הישראלים בליגת האלופות (IMAGO)

עונת 2025/26 של ליגת האלופות מתקרבת ותיפתח ב-16 בספטמבר, ולאחר הגרלת שלב הליגה שבה השתתפו גם הלגיונרים הישראלים באירופה אופ”א פרסמה היום (שבת) את לוח המשחקים המלא שיעמוד בפניהם בתחרות הגדולה ביותר.

במוקד, עופרי ארד ודן גלזר יזכו לארח את ריאל מדריד יחד עם קבוצתם קייראט כבר במחזור השני, כשהמשחק יתקיים ב-30.9 בשעה 19:45. ענאן חלאילי יפגוש את באיירן מינכן רק במחזור לפני האחרון של שלב הליגה, כשסן ז’ילאוז תתארח בגרמניה ב-21.1 בשעה 22:00.

אוסקר גלוך יכול לצפות לפתיחה קשה כשכבר במחזור הראשון יארח עם אייאקס את אינטר ב-17.9 בשעה 22:00. במחזור השני יתארח אצל מארסיי (30.9, 22:00) ובמחזר השלישי בסטמפורד ברידג’ אצל צ’לסי, ב-22.10 בשעה 22:00.

בנוסף אליהם, יש את מנור סולומון שעדיין בסגל טוטנהאם למרות שעתידו בערפל, כשקבוצתו תפגוש את פאריס סן ז’רמן למפגש ענק בשחזור הסופר קאפ האירופי בתאריך 26.11 בשעה 22:00.

המשחקים של אוסקר גלוך ואייאקס

אינטר (בית, 17.9, 22:00), מארסיי (חוץ, 30.9, 22:00), צ’לסי (חוץ, 22.10, 22:00), גלאטסראיי (בית, 5.11, 22:00), בנפיקה (בית, 25.11, 19:45), קרבאח (חוץ, 10.12, 19:45), ויאריאל (חוץ, 20.1, 22:00), אולימפיאקוס (בית, 28.1, 22:00).

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

המשחקים של ענאן חלאילי וסן ז’ילואז

פ.ס.וו איינדהובן (חוץ, 16.9, 19:45), ניוקאסל (בית, 1.10, 19:45), אינטר (בית, 21.10, 22:00), אתלטיקו מדריד (חוץ, 4.11, 22:00), גלאטסראיי (חוץ, 25.11, 19:45), מארסיי (בית, 9.12, 22:00), באיירן מינכן (חוץ, 21.1, 22:00), אטאלנטה (בית, 28.1, 22:00).

ענאן חלאילי (IMAGO)ענאן חלאילי (IMAGO)

המשחקים של דן גלזר ועופרי ארד עם קייראט

ספורטינג ליסבון (חוץ, 18.9, 22:00), ריאל מדריד (בית, 30.9, 19:45), פאפוס (בית, 21.10, 19:45), אינטר (חוץ, 5.11, 22:00), קופנהגן (חוץ, 26.11, 19:45), אולימפיאקוס (בית, 9.12, 17:30), קלאב ברוז’ (בית, 20.1, 17:30), ארסנל (חוץ, 28.1, 22:00).

עופרי ארד ודן גלזר (רויטרס)עופרי ארד ודן גלזר (רויטרס)

המשחקים של מנור סולומון וטוטנהאם

ויאריאל (בית, 16.9, 22:00), בודה גלימט (חוץ, 30.9, 22:00), מונאקו (חוץ, 22.10, 22:00), קופנהאגן (בית, 4.11, 22:00), פאריס סן ז’רמן (חוץ, 26.11, 22:00), סלביה פראג (בית, 9.12, 22:00), בורוסיה דורטמונד (בית, 20.1, 22:00), פרנקפורט (חוץ, 28.1, 22:00).

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */