בספטמבר: ארד וגלזר מול ריאל, גלוך מול אינטר

עונת 2025/26 של ליגת האלופות מתקרבת ותיפתח ב-16 בספטמבר, ולאחר הגרלת שלב הליגה שבה השתתפו גם הלגיונרים הישראלים באירופה אופ”א פרסמה היום (שבת) את לוח המשחקים המלא שיעמוד בפניהם בתחרות הגדולה ביותר.

במוקד, עופרי ארד ודן גלזר יזכו לארח את ריאל מדריד יחד עם קבוצתם קייראט כבר במחזור השני, כשהמשחק יתקיים ב-30.9 בשעה 19:45. ענאן חלאילי יפגוש את באיירן מינכן רק במחזור לפני האחרון של שלב הליגה, כשסן ז’ילאוז תתארח בגרמניה ב-21.1 בשעה 22:00.

אוסקר גלוך יכול לצפות לפתיחה קשה כשכבר במחזור הראשון יארח עם אייאקס את אינטר ב-17.9 בשעה 22:00. במחזור השני יתארח אצל מארסיי (30.9, 22:00) ובמחזר השלישי בסטמפורד ברידג’ אצל צ’לסי, ב-22.10 בשעה 22:00.

בנוסף אליהם, יש את מנור סולומון שעדיין בסגל טוטנהאם למרות שעתידו בערפל, כשקבוצתו תפגוש את פאריס סן ז’רמן למפגש ענק בשחזור הסופר קאפ האירופי בתאריך 26.11 בשעה 22:00.

המשחקים של אוסקר גלוך ואייאקס

אינטר (בית, 17.9, 22:00), מארסיי (חוץ, 30.9, 22:00), צ’לסי (חוץ, 22.10, 22:00), גלאטסראיי (בית, 5.11, 22:00), בנפיקה (בית, 25.11, 19:45), קרבאח (חוץ, 10.12, 19:45), ויאריאל (חוץ, 20.1, 22:00), אולימפיאקוס (בית, 28.1, 22:00).

אוסקר גלוך (IMAGO)

המשחקים של ענאן חלאילי וסן ז’ילואז

פ.ס.וו איינדהובן (חוץ, 16.9, 19:45), ניוקאסל (בית, 1.10, 19:45), אינטר (בית, 21.10, 22:00), אתלטיקו מדריד (חוץ, 4.11, 22:00), גלאטסראיי (חוץ, 25.11, 19:45), מארסיי (בית, 9.12, 22:00), באיירן מינכן (חוץ, 21.1, 22:00), אטאלנטה (בית, 28.1, 22:00).

ענאן חלאילי (IMAGO)

המשחקים של דן גלזר ועופרי ארד עם קייראט

ספורטינג ליסבון (חוץ, 18.9, 22:00), ריאל מדריד (בית, 30.9, 19:45), פאפוס (בית, 21.10, 19:45), אינטר (חוץ, 5.11, 22:00), קופנהגן (חוץ, 26.11, 19:45), אולימפיאקוס (בית, 9.12, 17:30), קלאב ברוז’ (בית, 20.1, 17:30), ארסנל (חוץ, 28.1, 22:00).

עופרי ארד ודן גלזר (רויטרס)

המשחקים של מנור סולומון וטוטנהאם

ויאריאל (בית, 16.9, 22:00), בודה גלימט (חוץ, 30.9, 22:00), מונאקו (חוץ, 22.10, 22:00), קופנהאגן (בית, 4.11, 22:00), פאריס סן ז’רמן (חוץ, 26.11, 22:00), סלביה פראג (בית, 9.12, 22:00), בורוסיה דורטמונד (בית, 20.1, 22:00), פרנקפורט (חוץ, 28.1, 22:00).